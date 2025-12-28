  1. Inicio
Túnel de la Florencia sigue abandonado a un mes de cerrar la actual administración de Aldana

Aunque su entrega fue anunciada para septiembre y luego para noviembre, el túnel de la Florencia sigue paralizado y no será concluido dentro de la actual gestión municipal

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 13:27
El túnel de la Florencia, valorado en más de 38 millones de lempiras, permanece sin trabajos activos a un mes del fin de la administración de Jorge Aldana.

 Foto: Semilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de las múltiples promesas del alcalde capitalino, Jorge Aldana, de finalizar el túnel que conectará la colonia Florencia con el bulevar Suyapa para mejorar la movilidad de miles de conductores que transitan a diario por la zona, actualmente el proyecto tiene casi un mes de estar paralizado, situación que se registra desde después de las elecciones del 30 de noviembre.

La obra, que comenzó el 4 de marzo de 2024, estaba prevista para concluirse en un plazo de siete meses; sin embargo, debido a los múltiples retrasos, continúa inconclusa cuando falta apenas un mes para que finalice la actual administración municipal encabezada por Jorge Aldana.

El proyecto, que supera los 38.7 millones de lempiras en fondos municipales, busca crear un acceso directo para los ciudadanos que se movilizan desde la colonia Florencia, Lomas del Guijarro, Payaquí y sectores cercanos al Centro Cívico Gubernamental hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Según lo prometido por el alcalde, el túnel de la Florencia debía estar terminado en septiembre; no obstante, a un mes de finalizar la administración actual, la obra se encuentra totalmente abandonada.

Túnel Florencia del bulevar Suyapa sigue paralizado en 57.8% de avance físico

De acuerdo con el último informe de la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC),​​​​ el proyecto registra un avance del 57,8% .

A criterio del vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Jorge Paz, “los proyectos que se están desarrollando desde antes de las elecciones no tienen por qué verse afectados, salvo que se presenten situaciones de falta de pago. Sin embargo, eso no estaría relacionado directamente con el tema electoral, sino más bien con descuidos administrativos que retrasan los desembolsos o con el hecho de que los actuales funcionarios saben que su gestión está próxima a concluir”, explicó el entrevistado.

Paz también señaló que la mayoría de los proyectos del Distrito Central “son ejecutados por la Alcaldía y que el bajo ritmo de avance se debe a la falta de pagos, incluso desde antes de las elecciones, producto de una administración poco eficiente y de haber iniciado múltiples obras sin contar con el presupuesto necesario para su ejecución total”.

Cabe destacar que la obra de la colonia Florencia lleva más de un mes sin registrar avances visibles. No obstante, las autoridades municipales no han aclarado cuál es la razón específica de los retrasos, considerando que el proyecto no concluiría en la actual administración, sino hasta febrero de 2026.

Múltiples promesas

Al inicio de la construcción del túnel de la colonia Florencia se prometió finalizarlo en un plazo de siete meses, es decir, en septiembre de 2024; sin embargo, el cronograma no se cumplió debido a los constantes retrasos desde su arranque.

A mediados de 2025, la Alcaldía anunció la reactivación de los trabajos y prometió concluir la obra en noviembre de ese año. No obstante, para entonces el avance oscilaba apenas entre el 31 % y el 48 %, lo que evidenciaba el incumplimiento de los compromisos previos.

55% de avance: construcción del túnel Florencia acumula 19 meses de retraso

Cuando se acercaba noviembre, la comuna capitalina informó que el 19 de ese mes se pondría en funcionamiento la estructura vial. Pese a este anuncio, el proyecto acumuló más de un año y medio de retraso respecto al cronograma original.

La falta de trabajos en el túnel de la Florencia evidencia los retrasos de una obra clave para la movilidad capitalina, a semanas de finalizar la administración municipal.

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO)

Finalmente, a finales de 2025, la Alcaldía volvió a modificar la fecha de entrega, fijándola para el 26 de febrero de 2026, mientras los trabajos continuaban de forma intermitente, con maquinaria en el sitio y un avance físico cercano al 57 %.

Actualmente, la obra se encuentra totalmente abandonada, a escaso un mes de que la administración municipal actual concluya su gestión.

