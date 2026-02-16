Falta de insumos mantiene paralizadas las cirugías electivas en el Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se agudiza cada vez por la falta de insumos médicos.
La situación está causando que las cirugías electivas estén suspendidas desde hace más de cuatro semanas, afectando la salud de los pacientes, quienes ya contaban con procedimientos programados.
La carencia de materiales básicos y equipos necesarios para las intervenciones quirúrgicas obliga a las autoridades hospitalarias a tomar esta medida.
El personal médico de áreas como cirugía general, cirugía plástica, ortopedia, ginecología, urología se ve obligado a priorizar la atención de emergencias y casos de mayor gravedad.
Son alrededor de 20 a 30 procesos quirúrgicos diarios que se están dejando de hacer, desde hace varios días.
Sin embargo, para pacientes que los procedimientos quirúrgicos son necesarios, a muchos se les pide que compren los insumos en farmacias privadas para realizar las cirugías.
En el área de la emergencia, el personal de enfermería le recomienda a los pacientes a cuidar insumos como las sondas, donde se inyecta el medicamento por vía intravenosa, caso contrario deberán comprarlas, advierten las enfermeras.
La suspensión genera preocupación entre los derechohabientes, ya que muchos pacientes permanecen en listas de espera desde hace meses.
Por lo que persisten los llamados para que se agilicen los procesos de abastecimiento y se restablezcan los servicios quirúrgicos de manera normal en el IHSS.
Personal del Seguro Social indicó que este miércoles se espera que ingrese un lote de insumos y medicamentos, con el que se espera que se reanuden los procesos quirúrgicos que están pendientes de ejecutar en los diferentes centros de atención.