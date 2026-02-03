Estos son los nuevos requisitos para afiliarse al IHSS en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció cuáles son los nuevos requisitos con los que se debe cumplir para afiliarse como asegurado directo o beneficiario durante este año 2026. Los requisitos se actualizaron tanto para los asegurados directos, como para beneficiarios: cónyuge o hijos. La medida se aplicó como parte de un proceso de ordenamiento administrativo y depuración de datos. En el caso de la afiliación como asegurado directo, el IHSS exige presentar una constancia de trabajo con fecha actualizada, el documento de identidad original y realizar el trámite de forma personal en las oficinas correspondientes.

Cuando se trata de la afiliación de hijos menores como beneficiarios, los solicitantes deberán presentar la partida de nacimiento original del menor y el documento de identidad del padre o madre asegurado. Además, el menor debe presentarse personalmente para la toma de fotografía si tiene más de un año de edad. Para afiliar al cónyuge o compañero de hogar, el IHSS estableció requisitos adicionales. El asegurado debe contar con al menos 10 cotizaciones consecutivas o 12 alternas dentro de los últimos 18 meses. Asimismo, se solicitará constancia de trabajo actualizada en caso de que los datos laborales no estén al día en el sistema. También será obligatorio presentar el acta de matrimonio original, si aplica, así como el acta de divorcio o de defunción, según corresponda. El trámite de afiliación del cónyuge o compañero de hogar requiere la presentación personal tanto del asegurado como del beneficiario, además del documento de identidad original de ambas partes.