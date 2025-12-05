Costa Rica endurece requisitos de ingreso para hondureños mayores de 18 años

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Costa Rica rafiticó la exigencia de antecedentes policiales para los hondureños que deseen ingresar a su territorio, según nuevas directrices migratorias. La disposición fue publicada a mediados de noviembre en la iedición númerno 216 del Diario Oficial La Gaceta, donde la Dirección General de Migración y Extranjería detalló las actualizaciones a las directrices generales de visa de ingreso y permanencia para personas no residentes. Las disposiciones colocan a Honduras en el segundo grupo de países, es decir, que sus ciudadanos no requieren de un visado para ingresar a la nación costarricense hasta por 30 días, prorrogables hasta un total de noventa.

"Pese a estar incorporado Honduras al segundo grupo de estas directrices, y por ende no requerir visa para ingresar al territorio costarricense, sí deberán presentar como requisito de ingreso, el certificado de antecedentes policiales, sin apostillar que demuestre que no cuentan con antecedentes en su país de origen", indica el decreto publicado el 17 de noviembre. Si bien este requisito fue impuestos desde el 2023, luego que ambos países recíprocamente solicitaran visas a sus ciudadanos para ingresar a sus territorios, días después fue eliminada la medida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese entonces no se establecía desde que edad los hondureños debían presentar una acreditación que no cuentan con antecedentes policiales. No obstante, las nuevas directrices indican que "este requisito será exigido a las personas hondureñas a partir de los 18 años de edad". "El requisito del certificado que demuestre la inexistencia de antecedentes, será exigido, aunque la persona cuente con una visa provisional otorgada por el Consulado, para posterior trámite en la Gestión de Extranjería", señala la Gaceta. El certificado de antecedentes policiales no será exigido a las personas hondureñas que viajen en tránsito aéreo o que tengan visa de Estados Unidos, Canadá o del Espacio Schengen Así mismo quedan exentas del requisito los que ingresen con residencias de Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Noruega, Suiza y los países de la Unión Europea.