Peores vestidos de los Oscar 2026: No convencieron en la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a convertirse en una vitrina mundial de lujo, moda y celebridades. Sin embargo, no todas las elecciones de vestuario lograron conquistar a los expertos ni al público que siguió la gala desde redes sociales y medios especializados.
Uno de los nombres más comentados fue el de Demi Moore. La protagonista de The Substance apareció con un vestido verde adornado con plumas negras que, para muchos críticos, resultó excesivo y poco acertado para una ceremonia de tal prestigio.
Por su parte, la escritora Maggie O’Farrell sorprendió con una elección inusual: un vestido rosa intenso acompañado de un antifaz de encaje negro. El conjunto generó opiniones divididas y fue señalado por romper con la sobriedad típica de la alfombra roja.
El empresario Kevin O’Leary, quien asistía por primera vez al evento, también generó comentarios. Su atuendo fue considerado por varios especialistas como exagerado y alejado del estilo refinado que suele dominar en la gala.
La directora Chloé Zhao optó por un vestido negro con velo y mangas amplias que buscaba destacar por su dramatismo. No obstante, muchos críticos coincidieron en que el diseño no favorecía su figura y parecía incómodo.
Jayme Lawson, reconocida por su participación en Sinners, tampoco logró convencer con su elección. El vestido que lució fue descrito por algunos observadores como poco acorde con la elegancia que predominó entre otras estrellas de la noche.
Auli’i Cravalho apostó por un diseño llamativo y fuera de lo convencional. Aunque su propuesta fue original, varios expertos señalaron que el estilo no se alineaba con el carácter formal del evento.
La compositora Diane Warren, una veterana de la alfombra roja, eligió un traje de seda azul marino con cuello alto. A pesar de su trayectoria en la industria, su atuendo fue visto por algunos críticos como demasiado sobrio y falto de impacto.
Finalmente, el actor Pedro Pascal también llamó la atención con un traje blanco y negro con estampados poco tradicionales. La combinación dividió opiniones y para muchos se alejó de la elegancia clásica que suele definir la alfombra roja de los Oscar.
Entre propuestas elegantes y apuestas arriesgadas, varios invitados destacaron por razones que poco tenían que ver con el glamour esperado en la noche más importante del cine.