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Momento en que el conductor del bus accidentado en Potrerillos quiso escapar

El conductor del bus que sufrió el accidente en Potrerillos, Cortés, donde murió una madre y su hijo, trató de huir, pero fue capturado. Aquí los detalles

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:38
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Tras el aparatoso accidente en Potrerillos, que dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo, el conductor a cargo de la unidad de transporte intentó escapar del lugar.

 Foto: Redes sociales
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Un video muestra el momento en que el conductor salió del bus y cruzó los carriles, tratando de abandonar la escena del accidente.

 Foto: Redes sociales
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Sin embargo, tras la tragedia y la escena dantesca, las personas que intentaban ayudar lograron capturar al hombre.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo Kimber Leandro Pineda Gutiérrez.

 Foto: Redes sociales
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"Ese hombre está bolo", dice una de las personas que grababa el momento.

 Foto: Redes sociales
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En el video se observa a un hombre de contextura robusta haciendo todo lo posible por abandonar el lugar mientras varias personas estaban heridas e incluso muertas.El conductor intentó escapar, pero no fue posible. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.

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El conductor intentó escapar, pero no fue posible. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.

 Foto: Opsa
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Testigos afirman que el conductor de este “rapidito” venía conduciendo bajo los efectos del alcohol. El vehículo era utilizado para una excursión con destino a Omoa, Cortés.

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Versiones de algunos sobrevivientes también indican que el conductor se habría dormido al volante y que además manejaba a exceso de velocidad.

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El accidente fue aparatoso; el busito quedó completamente destruido. La unidad había salido de Marcala, La Paz, con destino a Omoa, Cortés.

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