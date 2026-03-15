Momento en que el conductor del bus accidentado en Potrerillos quiso escapar

Tras el aparatoso accidente en Potrerillos, que dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo, el conductor a cargo de la unidad de transporte intentó escapar del lugar.
Un video muestra el momento en que el conductor salió del bus y cruzó los carriles, tratando de abandonar la escena del accidente.
Sin embargo, tras la tragedia y la escena dantesca, las personas que intentaban ayudar lograron capturar al hombre.
Las víctimas fueron identificadas como Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo Kimber Leandro Pineda Gutiérrez.
"Ese hombre está bolo", dice una de las personas que grababa el momento.
En el video se observa a un hombre de contextura robusta haciendo todo lo posible por abandonar el lugar mientras varias personas estaban heridas e incluso muertas.El conductor intentó escapar, pero no fue posible. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.
El conductor intentó escapar, pero no fue posible. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.
Testigos afirman que el conductor de este “rapidito” venía conduciendo bajo los efectos del alcohol. El vehículo era utilizado para una excursión con destino a Omoa, Cortés.
Versiones de algunos sobrevivientes también indican que el conductor se habría dormido al volante y que además manejaba a exceso de velocidad.
El accidente fue aparatoso; el busito quedó completamente destruido. La unidad había salido de Marcala, La Paz, con destino a Omoa, Cortés.