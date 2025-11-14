Ingreso irregular de migrantes extranjeros por Honduras bajó en 90% respecto al año pasado

Tegucigalpa, Honduras.- El paso de migrantes extranjeros por el territorio hondureño disminuyó considerablemente este año, debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va de este año (hasta el 6 de noviembre) un total de 32,043 extranjeros cruzaron por Honduras de manera irregular. Las estadísticas oficiales analizadas por EL HERALDO señalan que el flujo migratorio de este año hubo una drástica reducción del 90% respecto al mismo período del 2024, cuando ingresaron 345,569 personas.

Pese a que en años anteriores el mayor número de migrantes que llegaban a Honduras eran de nacionalidad venzeolana, este años los datos muestran otra realidad, indican que la mayor parte de los viajeros proceden de Cuba, con 16,790 personas. En segundo lugar, están los procedentes de Haití, con un total de 8,037 personas registradas por el INM; por su parte, los que vienen desde Venezuela suman este año 1,582.

El resto de los que ingresan son ciudadanos de Ecuador, China, India, Vietnam, Irán y Nepal, reflejando la diversidad de nacionalidades que atraviesan el país con el propósito de llegar a Norteamérica. Las cifras oficiales revelan que el grupo más numeroso es el de 21 a 30 años con 10,751 migrantes; seguido del rango de 31 a 40 años con 8,333.

Además, se registran 3,660 jóvenes de 11 a 20 años y 2,452 menores de entre 0 y 10 años, evidenciando un flujo significativo de familias completas. Las estadísticas indican que el 46% son hombres y el 35% mujeres; mientras que el 10% son niños y el resto, niñas. Al comparar los datos por mes se observa que enero fue el mes que se reportó la mayor circulación de extranjeros por el territorio nacional con 8,341 personas. Desde ese entonces las cifras han ido bajando hasta septiembre, cuando se reportaron 2,865. En octubre el ingreso de personas tuvo un leve incremento respecto al mes pasado, alcanzando 4,524 viajeros.