“Por prácticas antidemocráticas y malas relaciones con EE UU, exportar es más caro”: Maribel Espinoza

Maribel Espinoza aseguró que el gobierno de Xiomara Castro ha cometido prácticas antidemocráticas y eso ha afectado a la nación ante decisiones de EE UU

  • 14 de noviembre de 2025 a las 15:47
Maribel Espinoza sentenció al Partido Libre y al socialismo que han buscado implementar en Honduras.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó fuertemente al Partido Libertad y Refundación (Libre) y el socialismo que ha buscado implementar en Honduras, asegurando que no ha dejado nada bueno, al contrario, sería el responsable de que en este momento el país esté fuera de recientes negociaciones con otras naciones latinoamericanas en la reducción de aranceles.

La opinión de Espinoza ocurre luego de la decisión de EE UU de quitar aranceles a El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina, dejando por fuera a Honduras y generando un impacto en la exportación de productos como el banano, cacao, entre otros.

"Por tener malas relaciones con EE UU y efectuar prácticas antidemocráticas, nuestro principal socio comercial, ahora nuestras exportaciones son más caras que las de Guatemala y El Salvador; más desempleo porque empresas que exportan se van de Honduras", aseveró en su cuenta de X.

La congresista también dijo que la relación con la República Popular China no ha sido beneficiosa para la nación y las prácticas antidemocráticas del gobierno de Xiomara Castro también quitaron la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los compatriotas en Estados Unidos.

Cohep: "Gobierno se alía con enemigos de EE UU y eso provoca castigo arancelario contra Honduras"

Espinoza indicó que "el gobierno de Libre liderado por Xiomara Castro y Rixi Moncada, empeñados en implantar una ideología antidemocrática como es el socialismo del XXI, nos han dejado sin empleo en Honduras".

Espinoza también cuestionó que "por tener relaciones con China, que no ha traído grandes proyectos a Honduras, terminaron relaciones con Taiwán y perdimos miles de empleos directos e indirectos porque se perdieron exportaciones de camarones a Taiwán".

Continuó: "Por tener malas relaciones con EE UU y efectuar prácticas antidemocráticas, no se amplió el TPS (Estatus de Protección Temporal). Hondureños sin trabajo ahora vienen de regreso y aquí no hay empleo".

Maribel Espinoza también enfatizó en las malas relaciones entre el gobierno y la empresa privada, lo que ha generado incertidumbre y poca inversión extranjera.

"Por atacar a la empresa privada con el objeto de polarizar o generar lucha de clases, ahora no hay generación de empleos y muchas empresas comenzaron a irse de Honduras", abonó.

Exclusión de Honduras en acuerdos de EE UU pone en riesgo su competitividad, dicen expertos

Finalmente, opinó que Libre es "un verdadero fracaso y por todo ello: ¡Se van!".

