“Por prácticas antidemocráticas y malas relaciones con EE UU, exportar es más caro”: Maribel Espinoza

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó fuertemente al Partido Libertad y Refundación (Libre) y el socialismo que ha buscado implementar en Honduras, asegurando que no ha dejado nada bueno, al contrario, sería el responsable de que en este momento el país esté fuera de recientes negociaciones con otras naciones latinoamericanas en la reducción de aranceles.



La opinión de Espinoza ocurre luego de la decisión de EE UU de quitar aranceles a El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina, dejando por fuera a Honduras y generando un impacto en la exportación de productos como el banano, cacao, entre otros.



"Por tener malas relaciones con EE UU y efectuar prácticas antidemocráticas, nuestro principal socio comercial, ahora nuestras exportaciones son más caras que las de Guatemala y El Salvador; más desempleo porque empresas que exportan se van de Honduras", aseveró en su cuenta de X.

La congresista también dijo que la relación con la República Popular China no ha sido beneficiosa para la nación y las prácticas antidemocráticas del gobierno de Xiomara Castro también quitaron la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los compatriotas en Estados Unidos.