Cohep: "Gobierno se alía con enemigos de EE UU y eso provoca castigo arancelario contra Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) culparon al gobierno de Xiomara Castro por el 10% arancelario que Estados Unidos mantiene con Honduras tras conocerse que el país del norte quitó estos gravámenes a Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. El 13 de noviembre, la Casa Blanca anunció que firmó acuerdos con Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador para eliminar en varios productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump; excluyendo, de momento, a Honduras.

Los aranceles comenzaron a aplicarse desde abril en un 10% y se incrementaron al 15% desde agosto; en el caso de Honduras seguirán en 10% y fue algo que lamentó el Cohep. A criterio de los empresarios, que la administración de Xiomara Castro mantenga relaciones cercanas con países como Venezuela es algo que no gusta a EE UU, por lo que Honduras no tiene el beneficio que sí gozan naciones centroamericanas como El Salvador y Guatemala. "Se le va a afectar a productos como el café, cacao, azúcar, melones, filete de pescado, camarones, aceite de palma africana", inició analizando Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep en relación a los productos que tienen el arancel. Continuó diciendo que "hasta septiembre del presente año los ingresos por las exportaciones a Estados Unidos era de 1,600 millones de dólares y ahora vamos a ver reducido esas cantidades". El empresario envió un mensaje claro al gobierno y dijo que esos acercamientos con Venezuela generan un mal ambiente con el gobierno estadounidense.