Cohep: "Gobierno se alía con enemigos de EE UU y eso provoca castigo arancelario contra Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) culparon al gobierno de Xiomara Castro por el 10% arancelario que Estados Unidos mantiene con Honduras tras conocerse que el país del norte quitó estos gravámenes a Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador.
El 13 de noviembre, la Casa Blanca anunció que firmó acuerdos con Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador para eliminar en varios productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump; excluyendo, de momento, a Honduras.
Los aranceles comenzaron a aplicarse desde abril en un 10% y se incrementaron al 15% desde agosto; en el caso de Honduras seguirán en 10% y fue algo que lamentó el Cohep.
A criterio de los empresarios, que la administración de Xiomara Castro mantenga relaciones cercanas con países como Venezuela es algo que no gusta a EE UU, por lo que Honduras no tiene el beneficio que sí gozan naciones centroamericanas como El Salvador y Guatemala.
"Se le va a afectar a productos como el café, cacao, azúcar, melones, filete de pescado, camarones, aceite de palma africana", inició analizando Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep en relación a los productos que tienen el arancel.
Continuó diciendo que "hasta septiembre del presente año los ingresos por las exportaciones a Estados Unidos era de 1,600 millones de dólares y ahora vamos a ver reducido esas cantidades".
El empresario envió un mensaje claro al gobierno y dijo que esos acercamientos con Venezuela generan un mal ambiente con el gobierno estadounidense.
"No han sabido negociar y prefirieron alinearse con los enemigos de Estados Unidos y por eso es que EE UU nos castiga con ese 10% arancelario. Si usted ve cómo tratan a las empresas de Estados Unidos, pero prefieren ir al Cartel de los Soles allá en Venezuela y obviamente que el gobierno americano dirá que premiará al aliada de su gobierno".
Finalmente opinó que estas medidas arancelarias propiciarían más pérdida de empleos en el país.
"Eso puede hacer que las empresas se trasladen a Guatemala y El Salvador y se pierden empleos. El socio comercial de Honduras es y seguirá siendo Estados Unidos. Todavía ponemos a disposición del gobierno el Cohep para negociar y que eliminen ese 10%", sentenció.