Honduras seguirá con el arancel del 10% para exportar hacia Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Dos países de Centroamérica y otros dos de América del Sur lograron un convenio con el que se les reduce hasta elimina los aranceles a las exportaciones impuestos por los Estados Unidos de América.

Se trata de Guatemala, El Salvador, Argentina al igual que Ecuador, quienes mediante el gobierno de Donald Trump emitieron una declaración conjunta sobre el marco del acuerdo de comercio recíproco.

En el sitio de internet de la Casa Blanca se publicaron los cuatro convenios que todavía no han sido firmados, pero implican un avance en las negociaciones entre estas naciones para que los productos que envían a suelo estadounidense no sean objeto de gravámenes.

Lo anterior implica que hubo acercamientos entre estos países con el gobierno de Trump para lograr revertir la política arancelaria anunciadas a partir del pasado 2 de abril en el marco del denominado Día de la Liberación.

En el caso de Honduras el excanciller de la República, Eduardo Enrique Reina, confirmó que se buscaría un diálogo con los EE UU por la imposición del 10% de arancel.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Primero lo más importante será dialogar y depende de lo que ocurra se tomarán las medidas necesarias porque también generar un espacio de guerra comercial no tiene mucho sentido, empezar cada quien a incrementar aranceles genera una especie de ataque comercial entre todos”, declaró en su momento.

Sin embargo, no trascendió ningún tipo de negociaciones entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con la administración de la nación del norte de América.

A nivel centroamericano solo se determinó el 10% de arancel para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Para Costa Rica y Nicaragua los impuestos a aplicarse a las exportaciones se definieron en 18% y 15%, respectivamente.

Fuentes ligadas al sector privado manifestaron a EL HERALDO que el convenio entre los Estados Unidos de América y las cuatro naciones consistió en un trato particular como resultado de la política exterior.