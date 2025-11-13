Honduras seguirá con el arancel del 10% para exportar hacia Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Dos países de Centroamérica y otros dos de América del Sur lograron un convenio con el que se les reduce hasta elimina los aranceles a las exportaciones impuestos por los Estados Unidos de América.
Se trata de Guatemala, El Salvador, Argentina al igual que Ecuador, quienes mediante el gobierno de Donald Trump emitieron una declaración conjunta sobre el marco del acuerdo de comercio recíproco.
En el sitio de internet de la Casa Blanca se publicaron los cuatro convenios que todavía no han sido firmados, pero implican un avance en las negociaciones entre estas naciones para que los productos que envían a suelo estadounidense no sean objeto de gravámenes.
Lo anterior implica que hubo acercamientos entre estos países con el gobierno de Trump para lograr revertir la política arancelaria anunciadas a partir del pasado 2 de abril en el marco del denominado Día de la Liberación.
En el caso de Honduras el excanciller de la República, Eduardo Enrique Reina, confirmó que se buscaría un diálogo con los EE UU por la imposición del 10% de arancel.
“Primero lo más importante será dialogar y depende de lo que ocurra se tomarán las medidas necesarias porque también generar un espacio de guerra comercial no tiene mucho sentido, empezar cada quien a incrementar aranceles genera una especie de ataque comercial entre todos”, declaró en su momento.
Sin embargo, no trascendió ningún tipo de negociaciones entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con la administración de la nación del norte de América.
A nivel centroamericano solo se determinó el 10% de arancel para Guatemala, El Salvador y Honduras.
Para Costa Rica y Nicaragua los impuestos a aplicarse a las exportaciones se definieron en 18% y 15%, respectivamente.
Fuentes ligadas al sector privado manifestaron a EL HERALDO que el convenio entre los Estados Unidos de América y las cuatro naciones consistió en un trato particular como resultado de la política exterior.
Confirmaciones
Los presidentes de las naciones de la región confirmaron en sus redes sociales la concretización del referido acuerdo con la gestión de Trump.
“Después de meses de intenso trabajo y diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos nos convertimos en uno de los primeros países del mundo en alcanzar un acuerdo para reducir y eliminar aranceles”, escribió en su cuenta de X, Bernardo Arévalo, mandatario de Guatemala.
Mientras que el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele publicó el documento que consta de dos páginas.
Si bien las cuatro declaraciones conjuntas tienen diferencias en términos claves de lo negociado bilateralmente, hay semejanzas en algunos elementos.
“Dado el compromiso de El Salvador (también Guatemala) de adoptar medidas significativas para impulsar una relación comercial más sólida y recíproca, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones salvadoreñas a Estados Unidos para ciertas exportaciones que cumplen con los requisitos y que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse naturalmente en cantidades suficientes”, se destaca en los acuerdos alcanzados con los países vecinos, revisó este rotativo.
Añade que “así como para ciertos productos como textiles y prendas de vestir originarios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
Sin respuesta
EL HERALDO intentó comunicarse con el titular de la SDE, Fredis Cerrato y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo para conocer sus valoraciones de las declaraciones conjuntas sobre el marco del acuerdo de comercio recíproco, pero no obtuvo respuesta.
Pese a esta política arancelaria de la potencia mundial, los exportadores de café hondureños informaron que seguirán ofertando el aromático a uno de los principales compradores.
Para los maquiladores esta situación representaba una oportunidad no solo para Honduras, sino para el resto de Centroamérica y tener una mayor oferta en las exportaciones de la industria.
De su lado, el empresario Eduardo Facussé, aseguró que esto representa un “grave retroceso para Honduras que queda ya inmediatamente en desventaja con un 10% de arancel en comparación a nuestros vecinos El Salvador y Guatemala”.
“La equivocada confrontación política eventualmente nos ha pasado alta factura económica. Ojalá alcancemos paridad próximamente”, sostuvo.