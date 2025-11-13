Estados Unidos deja en cero aranceles a 4 países, Honduras queda fuera por el momento

Washington, EE UU.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este 13 de noviembre acuerdos con Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador para eliminar en algunos productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump; excluyendo, de momento, a Honduras, pues el país aún no inicia las negociaciones y no hay claridad si las iniciará.
Estos gravámenes comenzaron en abril en 10% y se incrementaron al 15% desde agosto; en el caso de Honduras seguirán en 10%.
En el caso de Ecuador, los aranceles que se compromete a eliminar Estados Unidos serán a ciertas exportaciones calificadas que no pueden ser producidas u obtenidas naturalmente en EE UU en cantidades suficientes para abastecer su consumo interno, según indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Entre estos elementos figuran el banano y el cacao, los cuales también se producen en Honduras.
A cambio, el acuerdo marco contempla que países como Ecuador reducirán o eliminarán aranceles en sectores clave para los Estados Unidos como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.
En tanto, desde Guatemala, el presidente chapín Bernardo Arévalo indicó que tras una negociación con la administración estadounidense, el 70% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos quedarán exentos del arancel propuesto por el presidente Donald Trump. El 30% restante mantendrá un impuesto del 10%.
En agosto del presente año, el canciller Javier Bu informó que las autoridades del Departamento de Comercio Internacional de los Estados Unidos comunicaron oficialmente que Honduras seguirá pagando el 10%, como parte de la política arancelaria del presidente Trump.
De momento, ningún funcionario del gobierno de Xiomara Castro se ha pronunciado con relación a los acuerdos que EE UU alcanzó con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. No obstante, EL HERALDO conoció que ambas administraciones aún no se han sentado a negociar.
¿Tensiones?
La administración de Donald Trump bajo el subsecretario de Estado, Christopher Landau, manifestó la profunda preocupación de su gobierno por la situación del proceso electoral hondureño, a pocos días de las votaciones generales.
Landau señaló que Washington comparte plenamente la alerta expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las tensiones institucionales que rodean el desarrollo del proceso.
“EE UU comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”, expresó el funcionario.