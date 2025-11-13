Estados Unidos deja en cero aranceles a 4 países, Honduras queda fuera por el momento

Washington, EE UU.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este 13 de noviembre acuerdos con Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador para eliminar en algunos productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump; excluyendo, de momento, a Honduras, pues el país aún no inicia las negociaciones y no hay claridad si las iniciará. Estos gravámenes comenzaron en abril en 10% y se incrementaron al 15% desde agosto; en el caso de Honduras seguirán en 10%.

En el caso de Ecuador, los aranceles que se compromete a eliminar Estados Unidos serán a ciertas exportaciones calificadas que no pueden ser producidas u obtenidas naturalmente en EE UU en cantidades suficientes para abastecer su consumo interno, según indicó la Casa Blanca en un comunicado. Entre estos elementos figuran el banano y el cacao, los cuales también se producen en Honduras. A cambio, el acuerdo marco contempla que países como Ecuador reducirán o eliminarán aranceles en sectores clave para los Estados Unidos como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas. En tanto, desde Guatemala, el presidente chapín Bernardo Arévalo indicó que tras una negociación con la administración estadounidense, el 70% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos quedarán exentos del arancel propuesto por el presidente Donald Trump. El 30% restante mantendrá un impuesto del 10%.

En agosto del presente año, el canciller Javier Bu informó que las autoridades del Departamento de Comercio Internacional de los Estados Unidos comunicaron oficialmente que Honduras seguirá pagando el 10%, como parte de la política arancelaria del presidente Trump. De momento, ningún funcionario del gobierno de Xiomara Castro se ha pronunciado con relación a los acuerdos que EE UU alcanzó con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. No obstante, EL HERALDO conoció que ambas administraciones aún no se han sentado a negociar.

¿Tensiones?