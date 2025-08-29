Por arancel: Honduras suspende temporalmente envío de encomiendas a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa de Correos de Honduras, determinó suspender de forma temporal el servicio postal de paquetes a los Estados Unidos, debido a los cambios arancelarios y las exoneraciones de impuesto para pequeños paquetes. La determinación obedece a las nuevas normas de importación implementadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a partir del 29 de agosto de 2025. Las autoridades de Honducor dieron a conocer que “toda correspondencia con valor hasta de 800 dólares, están sujetos -por decreto ejecutivo 14193 de los Estados Unidos- al cobro del 10% de impuestos arancelarios para los productos importados por los países de Latinoamérica”.

Estas medidas afectan directamente a los correos de todo el mundo, ya que no garantizan el ingreso de las mercancías a los Estados Unidos y no podrán ser entregadas a su destino, aseguró la entidad postal hondureña. Además, informaron que será a través de los canales oficiales que se dará a conocer cualquier cambio al respecto, esperando que eso se resuelva a la prontitud. Por otro lado, aseguran que continúan enviando correspondencia a los demás continentes del mundo: Europa, Asia, Oceanía, Suramérica y a todo el territorio nacional.

Guerra arancelaria de Trump