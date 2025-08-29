  1. Inicio
  2. · Honduras

Por arancel: Honduras suspende temporalmente envío de encomiendas a Estados Unidos

Las autoridades de los Estados Unidos aplican a partir de este viernes 29 de agosto un arancel del 10% a los paquetes y encomiendas que lleguen desde Honduras

  • 29 de agosto de 2025 a las 14:03
Por arancel: Honduras suspende temporalmente envío de encomiendas a Estados Unidos

Las autoridades de la Empresa de Correos de Honduras determinaron suspender el envío de encomiendas postales a los Estados Unidos por el cobro del 10% de aranceles.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa de Correos de Honduras, determinó suspender de forma temporal el servicio postal de paquetes a los Estados Unidos, debido a los cambios arancelarios y las exoneraciones de impuesto para pequeños paquetes.

La determinación obedece a las nuevas normas de importación implementadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a partir del 29 de agosto de 2025.

Las autoridades de Honducor dieron a conocer que “toda correspondencia con valor hasta de 800 dólares, están sujetos -por decreto ejecutivo 14193 de los Estados Unidos- al cobro del 10% de impuestos arancelarios para los productos importados por los países de Latinoamérica”.

Correo Nacional de Honduras desmiente venta de paquetes sin reclamar

Estas medidas afectan directamente a los correos de todo el mundo, ya que no garantizan el ingreso de las mercancías a los Estados Unidos y no podrán ser entregadas a su destino, aseguró la entidad postal hondureña.

Además, informaron que será a través de los canales oficiales que se dará a conocer cualquier cambio al respecto, esperando que eso se resuelva a la prontitud.

Por otro lado, aseguran que continúan enviando correspondencia a los demás continentes del mundo: Europa, Asia, Oceanía, Suramérica y a todo el territorio nacional.

Honducor puede enviar paquetes hasta 192 países

Guerra arancelaria de Trump

La exención arancelaria por parte de las autoridades estadounidenses para envíos de paquetes con un valor inferior a 800 dólares finalizó oficialmente este viernes, lo que elevó los costos e interrumpió los modelos de la cadena de suministro para diversas empresas.

Las autoridades de la administración Trump dieron a conocer que el cambio sería permanente y no han dado señales de posibles revisiones o suspensiones.

Para concretar la determinación, Estados Unidos ha dicho que por ahora hay un período de transición de seis meses durante el cual los remitentes del servicio postal pueden optar por pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares por paquete, según el país de origen.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos comenzó a cobrar los aranceles normales sobre todas las importaciones globales de paquetes, independientemente de su valor, después de las 00:01 EDT (04:01 GMT) del viernes.

“Este es un cambio permanente”, declaró un alto funcionario de la administración Trump, añadiendo que cualquier intento de restablecer las exenciones para países socios comerciales de confianza estaba “fallido desde el principio”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias