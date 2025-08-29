Por arancel: Honduras suspende temporalmente envío de encomiendas a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa de Correos de Honduras, determinó suspender de forma temporal el servicio postal de paquetes a los Estados Unidos, debido a los cambios arancelarios y las exoneraciones de impuesto para pequeños paquetes.
La determinación obedece a las nuevas normas de importación implementadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a partir del 29 de agosto de 2025.
Las autoridades de Honducor dieron a conocer que “toda correspondencia con valor hasta de 800 dólares, están sujetos -por decreto ejecutivo 14193 de los Estados Unidos- al cobro del 10% de impuestos arancelarios para los productos importados por los países de Latinoamérica”.
Estas medidas afectan directamente a los correos de todo el mundo, ya que no garantizan el ingreso de las mercancías a los Estados Unidos y no podrán ser entregadas a su destino, aseguró la entidad postal hondureña.
Además, informaron que será a través de los canales oficiales que se dará a conocer cualquier cambio al respecto, esperando que eso se resuelva a la prontitud.
Por otro lado, aseguran que continúan enviando correspondencia a los demás continentes del mundo: Europa, Asia, Oceanía, Suramérica y a todo el territorio nacional.
Guerra arancelaria de Trump
La exención arancelaria por parte de las autoridades estadounidenses para envíos de paquetes con un valor inferior a 800 dólares finalizó oficialmente este viernes, lo que elevó los costos e interrumpió los modelos de la cadena de suministro para diversas empresas.
Las autoridades de la administración Trump dieron a conocer que el cambio sería permanente y no han dado señales de posibles revisiones o suspensiones.
Para concretar la determinación, Estados Unidos ha dicho que por ahora hay un período de transición de seis meses durante el cual los remitentes del servicio postal pueden optar por pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares por paquete, según el país de origen.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos comenzó a cobrar los aranceles normales sobre todas las importaciones globales de paquetes, independientemente de su valor, después de las 00:01 EDT (04:01 GMT) del viernes.
“Este es un cambio permanente”, declaró un alto funcionario de la administración Trump, añadiendo que cualquier intento de restablecer las exenciones para países socios comerciales de confianza estaba “fallido desde el principio”.