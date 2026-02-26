Avanza un 85% la ampliación de la carretera salida a Olancho de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de ampliación en la carretera salida a Olancho registran un avance físico del 85%, según informes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Marcio Gallardo, ingeniero encargado de la obra, aseguró a EL HERALDO que desde el 12 de febrero —fecha en la que fue reactivado el proyecto— se han registrado avances significativos en el sector al oriente del Distrito Central. La pasada administración de la SIT aseguró que la obra registró un avance físico del 70%; sin embargo, a 15 días de la reactivación de la obra, Gallardo detalló que el progreso en el tramo pendiente se encuentra en ejecución. “Como el proyecto se acaba de reactivar, el primer avance físico es de las zonas faltantes registra un avance del 15%; pero con el paso de los meses, la población podrá notar un progreso considerable”, explicó.

El ingeniero añadió que en los próximos días, los trabajos se concentrarán en la instalación de un colector de aguas lluvias y ampliación de la calzada.

Además, aseguró que está ejecutando el reciclaje de la estructura existente de pavimento, lo que permitirá reutilizar el material antes de colocar la nueva carpeta asfáltica. "Vamos a empezar a trabajar con un colector de aguas lluvias y las ampliaciones correspondientes, se procesará la estructura existente del pavimento para reciclarlo, y una vez esté reciclado, se va a colocar un pavimento de 4 carriles", explicó. De forma paralela, el proyecto tiene contemplada la construcción de una rotonda, en la intersección con el sector de El Loro, punto considerado estratégico para ordenar la circulación en la zona. Actualmente, la obra opera con 35 trabajadores y 12 equipos pesados, aunque se prevé que el número de empleos directos pueda incrementarse hasta 200 conforme avancen las diferentes etapas constructivas.

Antecedentes

El contrato para la ampliación de los 7.22 kilómetros de la salida a Olancho fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de 12 meses, tiempo que se caducó sin que la obra haya finalizado. La inversión del proyecto ronda los 164 millones de lempiras, fondos públicos asignados por la SIT para mejorar la conectividad vial hacia el oriente del país; sin embargo, la obra acumula casi tres años de retraso, ya que desde noviembre de 2025 se encontraba paralizada de manera definitiva, hasta el nuevo anuncio de reactivación. Aníbal Ehrel, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), confirmó que el compromiso es retomar las labores en uno de los tramos más transitados de la capital. El titular de Infraestructura explicó que en el segundo contrato de la obra tampoco se contemplaron aspectos claves que hoy obligan a rediseñar parte de la obra, lo que generó atrasos acumulados y malestar ciudadano. “En el segundo contrato no consideraron la reparación de la falla a la altura de la gasolinera Texaco, ni el rediseño de la rotonda en el desvío a Lolo, porque no se incluyó el plan de recuperación de tiras de resentamiento. Todo esto ha sido un desastre”, afirmó.

Desafíos