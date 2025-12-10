Varias obras viales de la SIT siguen abandonadas en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el inicio de la actual administración, varios proyectos de infraestructura vial fueron iniciados con entusiasmo para beneficiar a miles de capitalinos; sin embargo, con el paso del tiempo, las expectativas se han desvanecido ante la falta de avances.
Uno de los casos más evidentes es la ampliación de la salida a Olancho, obra que, tras múltiples promesas oficiales, quedó abandonada. En varios tramos, la carpeta asfáltica fue retirada y solo quedó la vía de tierra.
“Imagínese, tenemos más de dos años de estar respirando el polvo y nosotros en nuestras casas”, lamentó Leoncio Ríos, residente de la zona intervenida.
El proyecto, valorado en 164.5 millones de lempiras, inició en marzo de 2023. Más de dos años después continúa inconcluso y sin avances visibles. La obra comprende 7.22 kilómetros entre la rotonda del Mall Premier y la aldea El Guanábano.
Durante este tiempo, los retrasos han sido constantes, hasta que finalmente la construcción quedó paralizada, pese a que el ministro Octavio Pineda prometió en agosto que estaría terminada en 100 días consecutivos.
El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo inicial de 12 meses. Dos años después, el proyecto permanece detenido.
Otra obra sin concluir es la pavimentación de la colonia Villeda Morales, anunciada en junio de 2024 por el ministro Pineda. La intervención quedó a medias, únicamente con la retirada de la capa asfáltica.
Este proyecto, valorado en 34 millones de lempiras, es de beneficio para miles de personas de la colonia que por años han solicitado mejoras a través de protestas en la vía.
EL HERALDO constató, a través de un recorrido, que no hay personal ni máquinas trabajando en la zona, y que el proyecto de aproximadamente siete kilómetros, que comienza desde Lomas de Toncontín hasta la Villeda Morales, quedó abandonado.
Esta obra avanzaba a medio vapor antes de las elecciones; sin embargo, luego del 30 de noviembre se quedó olvidada.
“Nosotros teníamos la esperanza de que terminarían, pero nos mintieron”, lamentó uno de los conductores de la zona.
A la lista de proyectos abandonados se suma la carretera de la Aldea Mateo, donde la SIT solo retiró la carpeta asfáltica, quedando varios tramos solo de terracería.
“Casi dos semanas tienen de no trabajar y me dicen que hace falta una firma para continuar con el proyecto”, lamentó Iván Sánchez, presidente del patronato de Mateo.
Sin embargo, advirtió que lucharán con protestas para que se pueda avanzar con el proyecto. “Tenemos que protestar, es la única manera de que nos escuchen”, manifestó Sánchez. Este proyecto comenzó en agosto, luego de protestas continuas de los habitantes.
La pavimentación de Lepaterique es otro de los proyectos abandonados por la SIT, a pesar de que el 10 de abril de 2024 firmó con sueño y letra que el proyecto iniciaría; más de un año después, la carretera sigue abandonada y de tierra.
Las múltiples promesas de carretera en el municipio se quedaron en papel mojado, y hasta el momento no hay avances.
Este rotativo ha intentado comunicarse en varias ocasiones con el titular de la SIT para ahondar sobre estos temas, avances y retrasos; sin embargo, no ha obtenido respuesta.