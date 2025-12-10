Varias obras viales de la SIT siguen abandonadas en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el inicio de la actual administración, varios proyectos de infraestructura vial fueron iniciados con entusiasmo para beneficiar a miles de capitalinos; sin embargo, con el paso del tiempo, las expectativas se han desvanecido ante la falta de avances.

Uno de los casos más evidentes es la ampliación de la salida a Olancho, obra que, tras múltiples promesas oficiales, quedó abandonada. En varios tramos, la carpeta asfáltica fue retirada y solo quedó la vía de tierra.

“Imagínese, tenemos más de dos años de estar respirando el polvo y nosotros en nuestras casas”, lamentó Leoncio Ríos, residente de la zona intervenida.

El proyecto, valorado en 164.5 millones de lempiras, inició en marzo de 2023. Más de dos años después continúa inconcluso y sin avances visibles. La obra comprende 7.22 kilómetros entre la rotonda del Mall Premier y la aldea El Guanábano.

Durante este tiempo, los retrasos han sido constantes, hasta que finalmente la construcción quedó paralizada, pese a que el ministro Octavio Pineda prometió en agosto que estaría terminada en 100 días consecutivos.

El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo inicial de 12 meses. Dos años después, el proyecto permanece detenido.

Otra obra sin concluir es la pavimentación de la colonia Villeda Morales, anunciada en junio de 2024 por el ministro Pineda. La intervención quedó a medias, únicamente con la retirada de la capa asfáltica.