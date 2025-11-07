Pobladores de la Villeda Morales piden reactivar pavimentación

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la colonia Villeda Morales, en el sur de la capital, volvieron a exitir a las autoridades gubernamentales reactivar el proyecto de pavimentación de la comunidad.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) empezó en julio del 2024 el proyecto, valorado en 80 millones de lempiras, sin embargo, no hay avances notables a casi 500 días de haber comenzado los trabajos.

La obra aún registra maquinarias sin operar e incontables baches. Además, no se solventa el problema de la quebrada, que desde hace años representa un riesgo de inundación.

Octavio Pineda, ministro de la SIT, aseguró a mediados de 2024 que el problema vial sería solucionado y que las maquinarias trabajarían continuamente, basado en el diagnóstico que la zona no requería “tanto trabajo” debido a su fácil acceso a zonas asfaltadas.

“Se colocarán más de 2,000 toneladas de mezcla asfáltica en el sector, a principios de agosto —del 2024— llegará la maquinaria al sector para trabajar continuamente, cuando realizamos los procesos de licitación muchas empresas nos decían que sí, porque todo está accesible”, aseguró Pineda.

Sin embargo, más de un año después, las promesas aún no se materializan, causando inconformidad.

“La calle está intransitable, hacemos un llamado a la SIT para que nos apoyen y puedan construir una calle digna, necesitamos que nuestros impuestos se vean reflejados en buenas obras a la comunidad”, aseguró Claudia Salgado, vecina del sector.