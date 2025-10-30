Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho

La construcción de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho se mantiene paralizada, pese a las múltiples promesas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Las autoridades han prometido en más de seis ocasiones que pronto terminarán la pavimentación de la carretera, sin embargo, todo quedó en simples palabras.
La última promesa la realizó Octavio Pineda, titular de la SIT: "La carretera de la salida a Olancho comienza el 10 de agosto y durante 100 días vamos a estar trabajando a tiempo completo".
Pese a la firmeza con la que se realizó esta promesa, no se cumplió. Han transcurrido casi tres meses desde el 10 de agosto y la carretera sigue estando en pésimas condiciones.
Los vecinos del sector han demostrado su molestia en diversas ocasiones, ya que el tráfico que se genera todos los días en la zona es insoportable.
Además, el pésimo estado de la carretera ha deteriorado significativamente los vehículos de los conductores que transitan a diario por la carretera.
El gasto de combustible también se ha duplicado debido al caos vial que se forma en la carretera, especialmente, en horas pico.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que, aunque sí hay maquinaría en el sector, no se está trabajando en el proyecto.
Los conductores de los automotores que a diario circulan por la zona siguen sufriendo las consecuencias que les genera los enormes baches que persisten sobre la vía.
Los vecinos de la primera etapa de la colonia Cerro Grande -uno de los sectores más afectados- siguen solicitando a la SIT que cumplan con lo que prometieron y mejorar sus condiciones de vida.