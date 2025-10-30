  1. Inicio
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho

La construcción de la carretera que conduce a Olancho sigue paralizada, pese a que la SIT prometió que iniciarían labores el pasado 10 de agosto

  • 30 de octubre de 2025 a las 14:47
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
La construcción de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho se mantiene paralizada, pese a las múltiples promesas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

 Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Las autoridades han prometido en más de seis ocasiones que pronto terminarán la pavimentación de la carretera, sin embargo, todo quedó en simples palabras.

Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
La última promesa la realizó Octavio Pineda, titular de la SIT: "La carretera de la salida a Olancho comienza el 10 de agosto y durante 100 días vamos a estar trabajando a tiempo completo".

 Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Pese a la firmeza con la que se realizó esta promesa, no se cumplió. Han transcurrido casi tres meses desde el 10 de agosto y la carretera sigue estando en pésimas condiciones.

Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Los vecinos del sector han demostrado su molestia en diversas ocasiones, ya que el tráfico que se genera todos los días en la zona es insoportable.

Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Además, el pésimo estado de la carretera ha deteriorado significativamente los vehículos de los conductores que transitan a diario por la carretera.

 Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
El gasto de combustible también se ha duplicado debido al caos vial que se forma en la carretera, especialmente, en horas pico.

Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que, aunque sí hay maquinaría en el sector, no se está trabajando en el proyecto.

 Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Los conductores de los automotores que a diario circulan por la zona siguen sufriendo las consecuencias que les genera los enormes baches que persisten sobre la vía.

 Fotos: David Romero| EL HERALDO
Entre baches y polvo: el lento avance de la carretera hacia Olancho
Los vecinos de la primera etapa de la colonia Cerro Grande -uno de los sectores más afectados- siguen solicitando a la SIT que cumplan con lo que prometieron y mejorar sus condiciones de vida.

Fotos: David Romero| EL HERALDO
