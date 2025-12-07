  1. Inicio
Calles de Tegucigalpa y Comayagüela mejoran, pero algunos proyectos están inconclusos

La AMDC informó que más de 235,757 mentros cuadrados de calles fueron rehabilitadas, aunque vecinos denuncian que varios proyectos quedaron inconclusos

  • 07 de diciembre de 2025 a las 15:47
Calles de Tegucigalpa y Comayagüela mejoran, pero algunos proyectos están inconclusos

Proyectos viales en Tegucigalpa y Comayagüela buscan mejorar tránsito, mientras residentes denuncian obras inconclusas y abandono de tramos.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Teguciglap, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, con el uso de maquinaria de construcción conocida como “dragones”, se rehabilitaron más de 235,757 metros cuadrados de calles en Tegucigalpa y Comayagüela.

Las autoridades detallaron que estos trabajos se realizaron en las principales vías de ambas ciudades, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y agilizar el desplazamiento de los automotores.

Entre los sectores intervenidos destacan el bulevar Fuerzas Armadas, el Anillo Periférico, el bulevar Morazán y el bulevar Suyapa, considerados rutas importantes para el transporte público y privado.

También se ejecutaron mejoras en la calle Los Alcaldes y en varios tramos secundarios. La alcaldía afirmó que estos trabajos continuarán en los próximos meses.

Por otra parte, las autoridades municipales informaron que más de 200 obras están en marcha en diferentes aldeas del Distrito Central, con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchas familias.

Entre estas intervenciones se incluyen 33 huellas vehiculares y quiebrapatas, así como 40 aceras, pasamanos, gradas y callejones en distintos barrios y colonias.

SIT abandona trabajos en la vía de Mateo y pobladores anuncian cuarta protesta del año

no todas las comunidades están conformes. Por ejemplo, los pobladores de la montaña de Azacualpa denunciaron que el proyecto de pavimentación de 11 ​ kilómetros quedó abandonado.

“Solo pavimentaron tres de los 11 que nos prometieron”, manifestó Alexis Garay, agricultor de la zona.

residentes denuncian obras inconclusas y abandono de tramos en Azacualpa.

 (Foto: Dvid Romero/EL HERALDO)

Este proyecto, valorado en 80 millones de lempiras, comenzó en septiembre de 2024; sin embargo, en mayo de este año quedó abandonado, con solo 2.9 kilómetros de pavimento.

Vecinos de Villa Foresta hacen llamado a alcalde para que les repare la calle

Vecinos de la colonia Monseñor Fiallos denunciaron que la alcaldía no ha reparado la calle principal, en las cercanías del Instituto San Francisco, donde hay grandes baches casi imposibles de transitar.

Los pobladores aseguraron que continuarán respuestas, ya que varias obras quedaron a medias y otras ni siquiera iniciaron, afectando el acceso y las condiciones de vida de quienes habitan en estos sectores.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

