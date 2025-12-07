Calles de Tegucigalpa y Comayagüela mejoran, pero algunos proyectos están inconclusos

Teguciglap, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, con el uso de maquinaria de construcción conocida como “dragones”, se rehabilitaron más de 235,757 metros cuadrados de calles en Tegucigalpa y Comayagüela.
Las autoridades detallaron que estos trabajos se realizaron en las principales vías de ambas ciudades, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y agilizar el desplazamiento de los automotores.
Entre los sectores intervenidos destacan el bulevar Fuerzas Armadas, el Anillo Periférico, el bulevar Morazán y el bulevar Suyapa, considerados rutas importantes para el transporte público y privado.
También se ejecutaron mejoras en la calle Los Alcaldes y en varios tramos secundarios. La alcaldía afirmó que estos trabajos continuarán en los próximos meses.
Por otra parte, las autoridades municipales informaron que más de 200 obras están en marcha en diferentes aldeas del Distrito Central, con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchas familias.
Entre estas intervenciones se incluyen 33 huellas vehiculares y quiebrapatas, así como 40 aceras, pasamanos, gradas y callejones en distintos barrios y colonias.
no todas las comunidades están conformes. Por ejemplo, los pobladores de la montaña de Azacualpa denunciaron que el proyecto de pavimentación de 11 kilómetros quedó abandonado.
“Solo pavimentaron tres de los 11 que nos prometieron”, manifestó Alexis Garay, agricultor de la zona.
Este proyecto, valorado en 80 millones de lempiras, comenzó en septiembre de 2024; sin embargo, en mayo de este año quedó abandonado, con solo 2.9 kilómetros de pavimento.
Vecinos de la colonia Monseñor Fiallos denunciaron que la alcaldía no ha reparado la calle principal, en las cercanías del Instituto San Francisco, donde hay grandes baches casi imposibles de transitar.
Los pobladores aseguraron que continuarán respuestas, ya que varias obras quedaron a medias y otras ni siquiera iniciaron, afectando el acceso y las condiciones de vida de quienes habitan en estos sectores.