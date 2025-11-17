Atrasos de hasta un año y medio afectan más de 22 obras en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el cierre del período municipal 2022-2026 cada vez más cerca, la cuenta regresiva para la entrega de las 22 obras pendientes en el Distrito Central ya comenzó. Varias de ellas, planificadas para concluirse en el primer semestre de 2025, aún no registran avances superiores al 80%. Ante los constantes retrasos, las reacciones no se han hecho esperar. El arquitecto y urbanista Luciano Durón aseguró a EL HERALDO que el lento progreso podría postergar de forma considerable la finalización de proyectos previstos antes de 2026. “Si no se hicieron obras en cuatro años, muchas quedarán inconclusas debido a la lentitud, y serán responsabilidad del siguiente alcalde de la capital. Se muestra que muchos proyectos que buscaban mejorar la ciudad continuarán pendientes”, afirmó Durón.

Obras en marcha

Informes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), al menos cinco proyectos con alto impacto vial aún siguen en construcción. Entre ellos se encuentra el puente para movilidad especial en Teletón, cuya apertura está prevista para diciembre. Hasta la fecha registra un avance del 67 % y una inversión de 14.5 millones de lempiras. Otro proyecto es la reconstrucción del acceso vial en el bulevar Fuerzas Armadas, con un presupuesto que supera los 150 millones de lempiras, destinado a transformar esta importante ruta de alivio. También continúa pendiente el puente peatonal en la salida al sur, con un presupuesto de 2.5 millones de lempiras, obra que desde mayo de 2024 permanece inconclusa y es solicitada por los residentes de la aldea Germania. La construcción del puente elevado Papa Francisco registra un avance del 63 %. Según autoridades municipales, será parcialmente habilitado este diciembre en respuesta a las exigencias de conductores que consideran lento su progreso. A ello se suma la solución vial Florencia, en el bulevar Suyapa, que debía inaugurarse el 19 de noviembre. Sin embargo, apenas alcanza el 55 % de avance. La obra, con un presupuesto de 38.7 millones de lempiras, será finalizada en febrero de 2026, tres meses después de lo prometido.

Bacheos

En materia de rehabilitación vial, pavimentación y bacheo, los proyectos se distribuyen en distintos sectores de la capital. Durante el último trimestre de 2025, los ciudadanos han exigido mayor rapidez ante las visibles fallas en las calles. Entre los trabajos más relevantes destacan la ampliación en la intersección hacia el anillo periférico, que conecta con la calle Los Alcaldes; la pavimentación desde El Tablón hacia Azacualpa; y las obras de sostenimiento de la red vial en el Centro Histórico. En el siguiente mapa interactivo se localizan los puntos del Distrito Central donde se desarrollan las obras más importantes en materia de alivio vial y peatonal: