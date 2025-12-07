Cierran urnas e inicia conteo de votos en San Antonio de Flores tras repetir elecciones

San Antonio de Flores, Honduras.- Se cierran las urnas e inicia el conteo de votos en las elecciones generales que el municipio de San Antonio de Flores, en el este de Honduras, no pudo celebrar el pasado 30 de noviembre por algunas irregularidades, pero se han llevado a cabo este domingo en un ambiente de tranquilidad. Así lo han reconocido observadores nacionales e internacionales que han venido al municipio para acompañar y verificar el proceso. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich, dijo a EFE que "la jornada se ve tranquila, se está votando tranquilamente, están esperando pacientemente en las filas, el ejercicio transcurre con toda normalidad y esperamos que así sea durante toda la jornada".

Honduras cumple hoy una semana desde que la mayoría del país, menos San Antonio de Flores, votó para elegir el próximo presidente, sin conocer todavía los resultados de la elección. El conteo de votos no se ha movido desde el viernes por "problemas técnicos", según el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha suscitado denuncias de irregularidades e incluso ha llevado a la petición del oficialismo de anular los comicios.

Comportamiento "impecable" del pueblo hondureño

Kraljevich agregó que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA llegó desde muy temprano a los centros de votación para seguir los detalles y documentar para el informe que se le dará al país. "Nuestras impresiones durante toda la jornada electoral, desde el domingo pasado hasta el día de hoy, es que el comportamiento del pueblo hondureño ha sido impecable, esperando pacientemente los resultados y esperamos que así siga", subrayó. Señaló además que "este es un día donde las personas deciden el futuro del país" y que la Misión de la OEA estará acompañando a los hondureños con más de 100 observadores.

"Poca eficiencia" de los encargados del escrutinio

Heydi Rodríguez indicó a EFE que como joven ha estado desde el domingo pasado "intentando ejercer" su voto. "Esperamos elegir las personas correctas para los próximos cuatro años, y que Dios nos dé sabiduría para poder elegir lo mejor". Sobre la demora en los resultados, expresó que quizá obedece a la "poca eficiencia de las personas que están encargadas" y que esperan tener una pronta respuesta para conocer "el presidente que nos va a dirigir". Otro de los votantes, Mauricio Ponce, dijo a EFE que en San Antonio de Flores han "estado esperando para ejercer el voto". "Nosotros hacemos el esfuerzo para poder estar aquí para elegir las autoridades de este municipio de San Antonio de Flores", señaló Ponce.