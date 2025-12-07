Entre problemas con alcalde local y largas filas se realizaron elecciones en San Antonio de Flores

El Paraíso, Honduras.-Bajo un ambiente de tranquilidad y con menores incidentes en comparación con el primer proceso de votaciones generales, el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, llevó a cabo este domingo sus segundas elecciones tras denuncias de irregularidades en las anteriores. Desde antes de las 7 de la mañana, las largas filas en los centros de votación ya se hacían notar, mientras casi 5 mil habitantes de la zona ejercían su voto en este segundo proceso. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reprogramó las elecciones generales para este domingo, luego que el pasado 30 de noviembre no se lograra instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

En ese entonces, según denuncias públicas del alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, se habrían producido irregularidades relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de JRV. Pero hoy, las indecencias fueron menores. La primera fue cuando actual alcalde de San Antonio de Flores intentó votar sin hacer fila, como lo hacen los demás ciudadanos, donde acusaron a él y a sus acompañantes de "andar bolos". Sin embargo, el edil aclaró que él y su equipo no andan en estado de ebriedad, y que uno de ellos "es libanés. Él habla así y pensó que estaba ebrio, pero no, él es así", explicó.

Otra de las incidencias fue un leve conflicto entre dirigentes del Partido Liberal y del Partido Nacional por la colocación de las carpas de sus partidos políticos en uno sus mayores centros de votaciones, pero este fue solucionado minutos después. A pesar de la lluvia en la zona, David Abraham Amador, presidente del Consejo Departamental Electoral del departamento de El Paraíso, aseguró: "La gente está haciendo fila y cabe resaltar también la presencia de seguridad que tienen estas elecciones".