Más de 4,000 votos en juego: San Antonio de Flores inicia elecciones en medio de resultados reñidos

San Antonio de Flores, Honduras.- Con largas filas, tal y como se vio el pasado 30 de noviembre, San Antonio de Flores regresa a las urnas este 7 de diciembre, pero con el mismo sentimiento de perseverancia y amor por la democracia.

San Antonio de Flores, El Paraíso, hoy vuelve a vivir una fiesta electoral. Las urnas se abrieron alrededor de las 7:00 de la mañana y en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ya se observaban largas filas. Este municipio, aunque pequeño, jugará un papel decisivo ante las reñidas votaciones entre los candidatos presidenciales, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

Son un total de 4,996 votos los que están en juego en este municipio, donde este 7 de diciembre se repiten las elecciones debido a irregularidades que impidieron la instalación de varias Juntas Receptoras de Votos (JRV). El documento del Consejo Nacional Electoral (CNE) detalla que el alcalde y un candidato del Partido Liberal habrían retenido credenciales de integrantes de las JRV y de ciudadanos designados para conformarlas, impidiendo su instalación y violando la Ley Electoral. Son más de 4,000 hondureños llamados nuevamente a las urnas y, al igual que en el proceso del 30 de noviembre, hay varios observadores nacionales, entre ellos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).