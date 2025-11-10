Reparan adoquines dañados del Barrio Morazán de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las estrechas y emblemáticas calles adoquinadas del Barrio Morazán de Tegucigalpa son parte del legado arquitectónico que, por generaciones, ha formado parte de la identidad de los capitalinos.

Con el paso de los años y el aumento del flujo vehicular, muchos tramos de estas vías han sufrido un evidente deterioro. Según las autoridades municipales, los adoquines “representan parte de la historia capitalina” y su conservación es una prioridad.

Ante los daños, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició trabajos de reparación y mantenimiento en varios sectores donde el adoquinado presentaba afectaciones significativas.