Asesinan a tiros a alcalde durante desfile navideño en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El alcalde de un poblado en el sur de Guatemala fue asesinado el sábado por la noche mientras participaba en un desfile navideño, según confirmaron este domingo fuentes oficiales.

El ataque armado fue perpetrado en contra Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a los Bomberos Municipales Departamentales.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, manifestó mediante sus canales oficiales su "total repudio" por el homicidio del alcalde municipal.