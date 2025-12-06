Explosión de un carro bomba deja dos muertos y varios heridos en Michoacán, México

Moreli, México.- Un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos siete lesionadas, informó este sábado el Gabinete de Seguridad. El organismo informó que las autoridades realizan la investigación de los hechos para determinar las causas de la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria que, “hasta el momento, dejó dos personas fallecidas y 7 lesionadas”. Por su parte, el Gobierno de Michoacán confirmó que la explosión ocurrió alrededor de las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este sábado, sobre la calle Allende, a menos de cien metros de la alcaldía de Coahuayana, un municipio dedicado principalmente a la pesca y a la producción de plátano y papaya.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para determinar si las personas que murieron o los heridos son pobladores o integrantes de la Policía Comunitaria, la cual realiza funciones de seguridad pública pero no cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno de Michoacán. La explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles, varios con locales comerciales, así como en una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona. La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, identificado como un exintegrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al cartel de Los Caballeros Templarios. El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Suramérica.