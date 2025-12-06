Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO: Hora y dónde ver final de la MLS

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami de Lionel Messi está enfrentando a los Vancouver Whitecaps, liderados por Thomas Müller por la final de la MLS

La final no solo supone una ocasión histórica para el Inter Miami de conseguir su primera MLS Cup, apenas cinco años después de su primer partido oficial, sino que supondrá la despedida -soñada o amarga- de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán del fútbol profesional este sábado.

Pero enfrente se halla la que otrora fuera la bestia negra de los exculés, Müller, quien desembarcó este verano en Vancouver procedente del Bayern Múnich y anhela tocar el éxito en su primera campaña con el equipo canadiense.

Los Vancouver Whitecaps se encuentran al igual que el Inter Miami ante una oportunidad de oro. Nunca antes desde que se unieron a la MLS en 2011 habían llegado tan lejos en los 'playoffs', y su tope histórico eran dos semifinales de Conferencia en 2015 y 2017.

Desde la llegada de Müller en agosto tan solo han perdido un partido de 16 disputados.