Tabla LaLiga de España: Barcelona aplasta al Betis y se aleja en la cima

El FC Barcelona que comanda Hansi Flick ha tomado buena racha en LaLiga de España y por eso es líder solitario

  • 06 de diciembre de 2025 a las 13:33
Barcelona es líder solitario de LaLiga española.

 Foto: EFE

Sevilla, España.- Barcelona sigue encontrando su mejor versión y en la fecha 16 de la Liga Española aplastó al Real Betis de Antony. El brasileño puso a ganar a los verdiblancos tempranos en el juego, pero eso no fue suficiente para lo que vendría después por la jornada 16.

Ferran Torres se destapó con un triplete y a esto le debemos sumar los tantos de Roony Bardghji y Lamine Yamal que cerraron el 3-5 definitivo en La Cartuja de Sevilla.

Barcelona no perdona y golea al Betis en una inspirada noche de Ferrán Torres

Con esta victoria, Barcelona llegó a 40 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Española y aventaja a sus perseguidores. A Real Madrid le toma distancia de cuatro puntos (36) y Villarreal cinco (35) -que hoy ganó al Getafe 2-0.

La Casa Blanca juega el domingo contra Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu y está obligado a ganar para volver a recortar la distancia a un solo punto.

Tabla de LaLiga española

En la próxima jornada, Barcelona recibe en el Camp Nou al Osasuna, mientras que Real Madrid va a visitar al Alavés en el Estadio de Mendizorroza.

