Tabla LaLiga de España: Barcelona aplasta al Betis y se aleja en la cima

Sevilla, España.- Barcelona sigue encontrando su mejor versión y en la fecha 16 de la Liga Española aplastó al Real Betis de Antony. El brasileño puso a ganar a los verdiblancos tempranos en el juego, pero eso no fue suficiente para lo que vendría después por la jornada 16.

Ferran Torres se destapó con un triplete y a esto le debemos sumar los tantos de Roony Bardghji y Lamine Yamal que cerraron el 3-5 definitivo en La Cartuja de Sevilla.