Betis vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY ONLINE y alineaciones

Sevilla, España.- El Real Betis está cayendo 1-2 ante el FC Barcelona por la jornada 16 en la cancha del estadio La Cartuja.
El delantero sueco Ronny Bardghji es una de las novedades del Barcelona en la alineación titular para el partido de la decimoquinta jornada de LaLiga que disputa este sábado en La Cartuja ante el Betis, en el que el extremo brasileño Antony dos Santos también sale de inicio después de estar sancionado el pasado fin de semana y salir tocado en un tobillo en el partido de Copa.
El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, ha decidido poner de titulares también a jugadores como Eric García, Ferran Torres o el inglés Marcus Rashford, mientras que se quedan en el banquillo otros como el brasileño Raphinha, el neerlandés Frenkie de Jong o el polaco Robert Lewandowski.
El preparador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, por su parte, tras la ausencia por lesión del centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, ha decidido darle la titularidad en esa zona a Sergi Altimira, con lo que el colombiano Nelson Deossa se queda en la suplencia.
Alineaciones
Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.
Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri; Lamine Yamal, Roony Bardghji, Ferran y Rashford.
Hora y canal dónde ver partido HOY
Hora: 11:30 AM
Canal: Sky Sports