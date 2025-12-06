Betis vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY ONLINE y alineaciones

Sevilla, España.- El Real Betis está cayendo 1-2 ante el FC Barcelona por la jornada 16 en la cancha del estadio La Cartuja.

El delantero sueco Ronny Bardghji es una de las novedades del Barcelona en la alineación titular para el partido de la decimoquinta jornada de LaLiga que disputa este sábado en La Cartuja ante el Betis, en el que el extremo brasileño Antony dos Santos también sale de inicio después de estar sancionado el pasado fin de semana y salir tocado en un tobillo en el partido de Copa.