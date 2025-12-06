Victoria toma contundente decisión para último partido de temporada ante Olimpia

Diario El Heraldo pudo confirmar este día que finalmente los jugadores han logrado hablar con la dirigencia y pese a que no se les ha pagado la deuda, la plantilla se trasladará a la capital.

Tegucigalpa, Honduras .- La crisis económica del Victoria se mantiene al rojo vivo, pero a pesar de eso, los jugadores han tomado la decisión de cerrar dignamente el último partido del Apertura 2025 -25 frente a Olimpia.

Este viernes en horas de la noche se mantenían firmes los jugadores que no viajaría, finalmente se llegó a un acuerdo y este día viajarán vía aérea para poder llegar a este compromiso.

El partido está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde y es por ello que su vuelo saldrá en horas de mediodía desde La Ceiba y les permitirá llegar a tiempo al duelo.

También se ha podido confirmar que el técnico Jhon Jairo López si estará dirigiendo el partido, pero su traslado a la capital lo hará vía terrestre, no con la plantilla.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Deuda

La situación del equipo ceibeño ha tocado fondo a tal punto que les deben el 30% de la pretemporada y cuatro meses más. Pero una de las molestias ha sido que no les respetaron el acuerdo de abonarles a cuenta de pagos atrasados la taquilla contra Choloma.

El entrenador colombiano ha sido el encargado de mantener al grupo unido, pero previo al partido reconoció que la situación es insostenible. “Conseguí que entrenáramos porque es nuestra obligación, pero la decisión ya está tomada: NO VAMOS A VIAJAR A TEGUCIGALPA”, había declarado.

López explicó que el desgaste emocional es profundo. “Los jugadores no querían entrenar. Mentalmente están agotados, cansados de tantas promesas incumplidas”.

Última visita

Curiosamente, pese a la crisis económica que vive el Victoria en la actualidad, la campaña pasada fue diferente y las jaibas fueron uno de los equipos que lograron robarle puntos a los leones.

El equipo de La Ceiba en su última visita al Nacional para enfrentar a Olimpia fue por la jornada 6 de torneo Clausura, donde lograron rescatar un empate 1-1 con anotación de Héctor Aranda.

Las estadísticas son claras y se registran un total de 96 juegos, donde el Olimpia ganó 57, Victoria ganó 16 y empataron 23 veces.