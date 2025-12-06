Video de la anciana diciendo que Honduras retrocedió 16 años por pérdida de Libre es un deepfake

Tegucigalpa, Honduras.- Se difunde en redes sociales un video que expone el supuesto testimonio de una anciana hondureña, en el que afirma que Honduras “retrocedió 16 años”. Sin embargo, el clip es falso. Fue generado con la aplicación de inteligencia artificial (IA) Sora, que crea digitalmente videos hiperrealistas. “El pueblo de Honduras no aprendió. Íbamos avanzando y hoy retrocedimos 16 años atrás. No se extrañen cuando comiencen hartarse mierda de nuevo”, son las palabras que se escuchan de la persona de la tercera edad que aparece en el video de 10 segundos publicado en TikTok, que supera los 1,200 compartidos.

El domingo 30 de noviembre del 2025 se celebraron las elecciones generales, donde Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran la contienda. Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), se encuentra en el tercer lugar. A las 5:00 de la tarde del 5 de diciembre, Asfura registraba 1,123,321 votos, mientras Nasralla sumaba 1,112,570. Moncada contaba con 543,675 votos, Nelson Ávila del Pinu con 23,398 y Mario Rivera con 4,882 votos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El origen de Libre está directamente ligado al golpe de Estado de 2009 que provocó el derrocamiento expresidente Manuel Zelaya. A 16 años de ese hecho, Xiomara Castro, presidenta de Honduras y ganadora de las elecciones del 2021 por ese partido, se encuentra en su último año de gobierno.

Es un deepfake

EH Verifica realizó un análisis visual y técnico del contenido y detectó varias inconsistencias. Las arrugas de la boca y cuello de la mujer desaparecen y vuelven aparecer cuando ella habla, y sus expresiones faciales parecen poco naturales. En un fragmento, el niño que sale de fondo camina hacia atrás junto al movimiento de una carreta. Durante todo el clip, se muestra la marca de agua de Sora en la pantalla, un modelo de generación de videos con IA, de hasta un minuto de duración. Además, las letras de algunas frases en los subtítulos aparecen con deformaciones inusuales. En todo caso, EH Verifica también analizó el contenido con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que arroja un puntaje 1/100, que según su escala de medición, indica altas probabilidades que sea un contenido fabricado.

Por su parte, la herramienta Hive Moderation indicó un 99.9% de probabilidad de ser un deepfake.