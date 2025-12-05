La Prensa no informó que el libro “El Golpe 28J” gana Récord mundial por nunca ser leído

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales difunde un arte gráfico de autoría con la supuesta autoría de La Prensa, en el que se observa al expresidente Manuel Zelaya Rosales, autor del libro El Golpe 28J, sosteniendo un ejemplar que supuestamente obtuvo un Récord Guinness por “nunca ser leído”. Sin embargo, es falso; el arte fue manipulado digitalmente. La Prensa no publicó que el libro recibió un Guinness World Records por “jamás ser leído” después de su publicación. El contenido suplanta un arte original del medio que fue publicado en abril de 2025, cuando informó sobre la incorporación obligatoria del libro El Golpe 28J en centros educativos. “Libro ‘El Golpe 28J’ recibe Récord Guinness al libro publicado y nunca ser leído por alguien”, dice textualmente en la pieza gráfico atribuido a La Prensa, publicado en Facebook desde el 3 de diciembre de 2025, y compartido más de 490 veces.

El libro El Golpe 28J es un relato sobre los acontecimientos que llevaron al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras que provocó el derrocamiento del presidente de ese entonces, Manuel Zelaya. El Decreto Ejecutivo 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de abril del 2025 establece textualmente que “deberá incorporarse como parte de los textos y la temática de estudios el libro: “El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No obstante, la Secretaría de Educación emitió un comunicado informando que la lectura del libro no es obligatoria.

Es una suplantación

Una búsqueda inversa de la imagen dirigió a una publicación de La Prensa en Instagram, hecha el 30 de abril de 2025. La publicación original contiene el mismo formato gráfico a diferencia de la descripción: “Implementan lectura obligatoria del libro "El Golpe 28J" en colegios de Honduras”.