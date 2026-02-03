Por su ilegalidad, el Decreto 48‑2025 (de Redondo) carece de operatividad

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, remitió el 22 de enero de 2026 para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 48‑2025, conocido como Ley Especial de la CICIH. El decreto fue enviado días después de concluir su gestión legislativa. El documento, que consta de ocho artículos, otorga a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) personalidad jurídica y la figura de querellante autónomo por un período de cinco años. En ese contexto, el diputado Fabricio Sandoval, del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que la “CICIH ya es ley y debe aplicarse” (desde el segundo 15).

No obstante, la afirmación es falsa. Si bien el decreto fue publicado en La Gaceta y reconoce formalmente la creación de la CICIH, esta no cuenta con la base legal suficiente para comenzar a operar. El decreto fue remitido sin contar con la aprobación necesaria del pleno del Congreso Nacional. Además, no existe un convenio internacional firmado con la ONU, requisito indispensable para el funcionamiento de un mecanismo independiente como la CICIH. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE EH Verifica solicitó comentarios a Sandoval sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este proceso de verificación no se obtuvo respuesta.

Sin acuerdo con la ONU

El 22 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 48-2025 , denominado Ley Especial de la CICIH. Este documento reconoce la creación de la Comisión Internacional contra la CICIH, le otorga personalidad jurídica y le asigna la figura de querellante autónomo (acusador independiente), con facultades de acusador privado por un período de cinco años. La publicación de este decreto en La Gaceta implica que el texto existe formalmente dentro del ordenamiento jurídico hondureño. Sin embargo, el simple acto de publicación no garantiza que la CICIH pueda operar en la práctica. La comisión fue concebida como un mecanismo internacional que requiere un convenio formal entre el Estado de Honduras y la ONU, similar al modelo de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), un requisito que aún no se ha cumplido y que Sandoval omitió en su declaración. Hasta el momento, no existe un acuerdo internacional con efectos jurídicos vinculantes entre Honduras y la ONU que respalde la instalación de la CICIH. Lo único que se ha firmado son memorandos de entendimiento, los cuales han sido prorrogados varias veces, pero carecen de la fuerza legal necesaria para crear y poner en funcionamiento una comisión internacional con independencia y operatividad.

Inconsistencias legales