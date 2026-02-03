Albacete vs Barcelona EN DIRECTO: Hora, canal dónde ver partido HOY y alineaciones

Castilla-La Mancha, España.- El Albacete está cayendo 0-1 ante el FC Barcelona por el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey en la cancha del estadio Municipal Carlos Belmonte.
Min. 39 - Gooooooooool del FC Barcelona gooooooooooool de Lamine Yamal tras un pase de Frankie De Jong
Min. 31 - Primer cambio para el Albacete, se va lesionado Carlos Neva y en su lugar ingresa Jesús Vallejo
Min. 27 - Lamine Yamal se mete al área con mucha velocidad y uno de sus amagues se termina deslizando cuando estaba rodeado de defensores.
Min. 15 - Amonestado Joao Cancelo luego de fuerte entrada sobre el Dani Bernabéu cuando intentaba salir.
Min. 7 - Marcus Rashford llega al área luego de un pase filtado de Dani Olmo, pero el inglés la tiró a un costado.
Min. 4 - Primer jugada de peligro del partido, pase a Lamine Yamal que cerraba por la banda izquierda y al final la defensa se repuso.
INICIÓ EL PARTIDO
El equipo que comanda el técnico español, Alberto González Fernández, llega de eliminar en octavos nada más y nada menos que al Real Madrid. Una sorpresa.
Por su parte el FC Barcelona del alemán Hansi Flick, dejó en el camino en la pasada fecha al Racing de Santander en un vibrante partido.
Alineaciones
Albacete XI: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Neva; Dani, Pacheco, Meléndez; Capi, Agus Medina, Puertas
Barcelona XI: Joan García; Cancelo, Araújo, Éric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford
Hora y canal dónde ver partido de Copa del Rey
Hora: 2:00 PM
Canal: Sky Sports, Directv,