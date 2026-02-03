Albacete vs Barcelona EN DIRECTO: Hora, canal dónde ver partido HOY y alineaciones

Castilla-La Mancha, España.- El Albacete está cayendo 0-1 ante el FC Barcelona por el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey en la cancha del estadio Municipal Carlos Belmonte.

Min. 39 - Gooooooooool del FC Barcelona gooooooooooool de Lamine Yamal tras un pase de Frankie De Jong

Min. 31 - Primer cambio para el Albacete, se va lesionado Carlos Neva y en su lugar ingresa Jesús Vallejo

Min. 27 - Lamine Yamal se mete al área con mucha velocidad y uno de sus amagues se termina deslizando cuando estaba rodeado de defensores.

Min. 15 - Amonestado Joao Cancelo luego de fuerte entrada sobre el Dani Bernabéu cuando intentaba salir.

Min. 7 - Marcus Rashford llega al área luego de un pase filtado de Dani Olmo, pero el inglés la tiró a un costado.

Min. 4 - Primer jugada de peligro del partido, pase a Lamine Yamal que cerraba por la banda izquierda y al final la defensa se repuso.

INICIÓ EL PARTIDO

El equipo que comanda el técnico español, Alberto González Fernández, llega de eliminar en octavos nada más y nada menos que al Real Madrid. Una sorpresa.

Por su parte el FC Barcelona del alemán Hansi Flick, dejó en el camino en la pasada fecha al Racing de Santander en un vibrante partido.