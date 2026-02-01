  1. Inicio
  2. · Deportes

Con exjugador del Barcelona: América llega a Honduras para enfrentar a Olimpia en Concacaf Champions Cup

Las Águilas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Palmerola bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sin contacto con aficionados

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 21:27
Con exjugador del Barcelona: América llega a Honduras para enfrentar a Olimpia en Concacaf Champions Cup

Las águilas son favoritas a llevarse la serie.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club América ya se encuentra en Honduras para afrontar su compromiso ante Olimpia por la Concacaf Champions Cup. El conjunto mexicano arribó este domingo en horas de la noche al país con plantel completo y enfocado en dar el primer golpe en la serie ante el campeón hondureño.

Las Águilas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Palmerola bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sin contacto con aficionados. Posteriormente, el equipo se trasladó a su hotel de concentración en Tegucigalpa, donde quedó listo para iniciar su preparación de cara al duelo continental, ahí si estuvieron hinchas presentes.

Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España se complica ante Motagua; así queda Olimpia

La delegación azulcrema fue encabezada por Jonathan dos Santos, exjugador del Barcelona y referente internacional, quien lideró al grupo en su llegada al país, reflejando la seriedad con la que el club afronta este compromiso en suelo centroamericano.

América llega a este encuentro con el rótulo de favorito, respaldado por su historial internacional. El cuadro dirigido por André Jardine busca imponer condiciones desde el partido de ida y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El cuerpo técnico azulcrema ha mostrado respeto por Olimpia, consciente de la dificultad que representa jugar en territorio hondureño. El ambiente, la cancha y el empuje del público son factores que el club mexicano ha tomado en cuenta durante su planificación.

Por su parte, Olimpia se prepara para recibir a uno de los clubes más poderosos de la región. Los albos confían en hacerse fuertes en casa y aprovechar el apoyo de su afición para competir de tú a tú ante el gigante mexicano.

Olimpia sonríe: América pierde a figura y otro jugador se va por racismo previo a llegar a Honduras

El partido ha generado gran expectativa en Honduras, donde se espera un estadio lleno y un ambiente de alto nivel. La visita del América ha despertado interés mediático y ha elevado la importancia del compromiso internacional.

Este enfrentamiento marca un nuevo capítulo entre clubes de Liga MX y Liga Nacional de Honduras en torneos de Concacaf. Olimpia buscará dar la sorpresa, mientras América intentará confirmar su favoritismo desde el primer duelo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias