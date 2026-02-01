Con exjugador del Barcelona: América llega a Honduras para enfrentar a Olimpia en Concacaf Champions Cup

Las Águilas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Palmerola bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sin contacto con aficionados. Posteriormente, el equipo se trasladó a su hotel de concentración en Tegucigalpa, donde quedó listo para iniciar su preparación de cara al duelo continental, ahí si estuvieron hinchas presentes.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club América ya se encuentra en Honduras para afrontar su compromiso ante Olimpia por la Concacaf Champions Cu p. El conjunto mexicano arribó este domingo en horas de la noche al país con plantel completo y enfocado en dar el primer golpe en la serie ante el campeón hondureño.

La delegación azulcrema fue encabezada por Jonathan dos Santos, exjugador del Barcelona y referente internacional, quien lideró al grupo en su llegada al país, reflejando la seriedad con la que el club afronta este compromiso en suelo centroamericano.

América llega a este encuentro con el rótulo de favorito, respaldado por su historial internacional. El cuadro dirigido por André Jardine busca imponer condiciones desde el partido de ida y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El cuerpo técnico azulcrema ha mostrado respeto por Olimpia, consciente de la dificultad que representa jugar en territorio hondureño. El ambiente, la cancha y el empuje del público son factores que el club mexicano ha tomado en cuenta durante su planificación.

Por su parte, Olimpia se prepara para recibir a uno de los clubes más poderosos de la región. Los albos confían en hacerse fuertes en casa y aprovechar el apoyo de su afición para competir de tú a tú ante el gigante mexicano.