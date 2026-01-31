Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia y Marathón tropiezan; Real España es líder

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia se mantiene en la pelea por la cima del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, pero no logró superar a Real España y quedó ubicado en la tercera posición de la tabla general. El conjunto albo suma cinco puntos tras tres partidos disputados, en un arranque competitivo del campeonato.

El liderato continúa en manos del Real España, que marcha perfecto con dos triunfos en igual número de encuentros para acumular seis unidades y una diferencia de goles favorable. Por su parte, Marathón ocupa el segundo lugar con cinco puntos, superando al León únicamente por mejor diferencia de goles.

Olimpia registra una victoria y dos empates, con cuatro goles a favor y tres en contra, números que reflejan un inicio sólido, aunque insuficiente para alcanzar la primera posición. El equipo capitalino sigue invicto, pero dejó escapar la posibilidad de saltar al liderato en esta jornada.

Más atrás aparecen Juticalpa con cuatro puntos y Motagua con tres unidades, seguidos por UPNFM y Victoria que suman dos. En la parte baja de la clasificación se ubican Choloma, Platense y Olancho con un punto, mientras que Génesis continúa sin sumar en el Clausura.

Este domingo 1 de febrero se disputarán tres compromisos en donde la tabla del Clausura y la acumulada están en juego en la Liga Nacional de Honduras.

Génesis PN y Choloma se miden a partir de las tres de la tarde. Un partido por el no descenso. A las 5:15 PM Real España, que podría estirar la ventaja en el primer lugar, recibe al Motagua en el primer clásico. Olancho FC y Lobos UPNFM cierran la jornada tres del torneo Clausura.