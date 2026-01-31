  1. Inicio
Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

El actual bicampeón del fútbol hondureño viene de tropezar ante el Olancho FC (1-1) y antes del juego clave en el torneo de la zona

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 17:10
Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia encara una nueva prueba en la Liga Nacional y este sábado se enfrenta al Juticalpa FC en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Los Albos encaran este duelo con la mirada puesta en el duelo ante el América de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.

MINUTO A MINUTO:

El actual bicampeón del fútbol hondureño viene de tropezar ante el Olancho FC (1-1) y antes del juego clave en el torneo de la zona, intentará regresar a la senda del triunfo, para así escalar en la tabla de posiciones de donde son terceros con 4 puntos tras dos jornadas disputadas.

Alineaciones confirmadas

Datos del partido

Hora: 7:30 PM.

Estadio: Nacional Chelato Uclés.

Transmite: TVC.

