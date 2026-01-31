Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia encara una nueva prueba en la Liga Nacional y este sábado se enfrenta al Juticalpa FC en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Los Albos encaran este duelo con la mirada puesta en el duelo ante el América de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.
El actual bicampeón del fútbol hondureño viene de tropezar ante el Olancho FC (1-1) y antes del juego clave en el torneo de la zona, intentará regresar a la senda del triunfo, para así escalar en la tabla de posiciones de donde son terceros con 4 puntos tras dos jornadas disputadas.
Alineaciones confirmadas
Datos del partido
Hora: 7:30 PM.
Estadio: Nacional Chelato Uclés.
Transmite: TVC.