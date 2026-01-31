  1. Inicio
  2. · Deportes

Victoria vs Marathón ver EN VIVO: Hora del partido y canal que transmite ONLINE

El Victoria y Marathón abren la tercera jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 16:25
Victoria vs Marathón ver EN VIVO: Hora del partido y canal que transmite ONLINE

Marathón busca triunfar para ponerse como líder y Victoria para alejarse de último puesto.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- El Victoria está igualando 0-0 ante el Marathón por la tecera jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Ceibeño.

Alineaciones

VICTORIA: Michael Perelló; Samuel Card, Óscar Barrios, Elvin Casildo, Ángel Barrios; Geovany Bueso, Carlos Matute, Kolton Kelly, Rodolfo Espinal, Juan García; Yaudel Lahera.

MARATHÓN: Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Henry Figueroa, Kenny Bodden, André Orellana; Francisco Ramírez, Damín Ramírez, Odín Ramos, Carlos Pérez, Jaylor Fernández; Rubilio Castillo.

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias