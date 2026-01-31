Victoria vs Marathón ver EN VIVO: Hora del partido y canal que transmite ONLINE

La Ceiba, Honduras.- El Victoria está igualando 0-0 ante el Marathón por la tecera jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Ceibeño.
Alineaciones
VICTORIA: Michael Perelló; Samuel Card, Óscar Barrios, Elvin Casildo, Ángel Barrios; Geovany Bueso, Carlos Matute, Kolton Kelly, Rodolfo Espinal, Juan García; Yaudel Lahera.
MARATHÓN: Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Henry Figueroa, Kenny Bodden, André Orellana; Francisco Ramírez, Damín Ramírez, Odín Ramos, Carlos Pérez, Jaylor Fernández; Rubilio Castillo.
Hora y canal dónde ver partido
Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC