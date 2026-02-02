Rodrigo de Olivera revela cómo se dio su fichaje con el Motagua, primer gol y mensaje a Olancho FC

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera se convirtió en la sensación del mercado de fichajes en Honduras al vincularse de manera definitiva al Motagua para la presente campaña, tras una fuerte disputa legal con el Olancho FC. El máximo goleador del Apertura 2025 se estrenó ayer en el actual certamen catracho con una anotación en el empate 2-2 del Ciclón Azul ante Real España por la jornada 3 de la Liga Nacional y, tras el final del partido, habló en zona mixta para EL HERALDO.

De Olivera reveló cómo lo contactó Motagua, la manera en que se dio su fichaje con el ciclón, las aspiraciones que tiene para el Clausura y no dudó en tocar el tema de la polémica salida del Olancho FC. Por último, le envió un mensaje a su exequipo.

Declaraciones de Rodrigo de Olivera

¿Qué se siente sudar la camiseta de Motagua y, más que eso, estrenarte como goleador con el equipo azul profundo? Contento, creo que se ha trabajado muy bien en esta semana. Sabía que no venía con el ritmo necesario para la competencia, pero se ha hecho un gran trabajo. Contento por debutar con gol, que sirve para aportar al equipo. En la primera clara que te queda va para adentro, sigues enrachado con los 19 goles del campeonato anterior. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu último año en Honduras? Se ha visto reflejado el trabajo de uno. Por suerte, uno lo puede acompañar con el sacrificio al equipo. Si es con gol, mucho mejor. Como delantero, uno tiene que hacer el esfuerzo y si le queda, mandarla a guardar, que es lo importante. Decían por ahí que era suerte lo de los 19 goles, hoy volvés a demostrar. Uno que lo vive sabe que nunca es suficiente para la afición. Uno siempre trata de aportar, dar lo mejor de uno y si es con gol, mucho mejor, pero hay que seguir trabajando, queda mucho camino. Ojalá que sea el primero de muchos. ¿Por qué querías jugar con Motagua? Te lo digo porque tuviste opciones de jugar afuera, otros clubes por ahí, pero tu intención siempre fue Motagua. ¿Por qué? No, no sé, creo que se ha hablado mucho en el último tiempo de mi futuro. Sí, yo he dicho públicamente que mi intención era quedarme en Honduras. La verdad que la gente, la afición, siempre se ha aportado con mucho cariño y bueno, se dio la posibilidad. Sí, por ahí se decía que quería jugar en Motagua, siempre se ha dicho que Motagua quería contar con mis servicios y bueno, se dio. No lo busqué así, pero se dio y estoy contento. Lo he mostrado siempre que me lo han preguntado y bueno, me gusta el país.