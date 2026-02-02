Trump promete demandar a Trevor Noah por comentario sobre Epstein en los Grammy

California, Estados Unidos.- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", ha dicho en la red social Truth. Durante la gala, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", dijo, en referencia a Groenlandia. Los Grammy, entregados esta noche en Los Ángeles, han sido escenario de protesta contra el presidente y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth que los premios "Son lo PEOR".

"¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas", ha añadido."Noah -continúa- quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! "Trump dice en la red social que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Eipstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos", asegura. El presidente de Estados Unidos pide a Noah, al que califica como "un completo perdedor", que "aclare sus hechos", y que lo haga "rápido". "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", concluye el mensaje.