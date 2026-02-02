Salas de la CSJ cambiarán de coordinación el 17 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 17 de febrero, las coordinaciones de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiarán de manos, como parte de las rotaciones que se producen cada año en estas judicaturas del Poder Judicial.

De las cuatro Salas: Penal, Civil, Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Constitucional; tres de estas tendrán nuevas jefaturas a partir de la fecha antes citada, pero quien asuma la coordinación de la Sala Constitucional, podrá hacerlo hasta el 23 de febrero, esto a razón de un impasse producido con el cambio de magistrado, en febrero de 2023.

En la Sala Penal, vacará en el cargo de coordinador, el magistrado Mario Rolando Díaz Flores y en su sustitución llegará su homólogo, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio; este fue último quien presidió esa Sala en el inicio del mandato de la actual CSJ.