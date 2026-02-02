Salas de la CSJ cambiarán de coordinación el 17 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 17 de febrero, las coordinaciones de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiarán de manos, como parte de las rotaciones que se producen cada año en estas judicaturas del Poder Judicial.
De las cuatro Salas: Penal, Civil, Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Constitucional; tres de estas tendrán nuevas jefaturas a partir de la fecha antes citada, pero quien asuma la coordinación de la Sala Constitucional, podrá hacerlo hasta el 23 de febrero, esto a razón de un impasse producido con el cambio de magistrado, en febrero de 2023.
En la Sala Penal, vacará en el cargo de coordinador, el magistrado Mario Rolando Díaz Flores y en su sustitución llegará su homólogo, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio; este fue último quien presidió esa Sala en el inicio del mandato de la actual CSJ.
La magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina dejará la rectoría de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo para que su compañero de carrera, Roy Pineda Castro, tome posesión del cargo.
Mientras que en la Sala Civil la coordinación estará a cargo para el próximo año por Milton Danilo Jiménez Puerto en sustitución de Gaudy Alejandra Bustillo Martínez.
Constitucional, días después
En la Sala Constitucional ese proceso de transición del mando temporal será distinto. Aquí, el magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos le entregará a su semejante Francisco Villela Zavala, hasta el 22 de abril, fecha en la que cumplirá un año de funciones al frente de la Sala Constitucional.
En febrero de 2024, debió asumir la coordinación de la Sala Constitucional el magistrado Luis Padilla pero, producto de una crisis administrativa y política, terminó asumiendo a Wagner Vallecillo Paredes, alterando el orden de precedencia ya establecido desde su elección.
Es por esta razón que Villela Zavala tomará la titularidad de la Constitucional hasta el 22 de abril de 2026.