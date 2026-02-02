Maestros inician año lectivo 2026 sin haber recibido el pago del salario de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Los fantasmas de los problemas salariales reaparecen en la administración pública. Esta vez, el gremio magisterial resulta perjudicado. Aunque el año escolar aún no ha comenzado formalmente en las aulas, los docentes ya están inmersos en el proceso de matrícula de estudiantes. Sin embargo, el inicio de clases podría retrasarse si el gobierno no cumple con el pago correspondiente al salario del mes de enero. Hasta el 1 de febrero, la mayoría de maestros de educación prebásica, básica y media no habían recibido el depósito de sus salarios en sus cuentas bancarias. Esta situación ha generado malestar en el gremio, que advierte que no comenzará sus labores educativas este lunes 2 de febrero si no se efectúa el pago pendiente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"A nosotros los profesores no nos han cancelado. Cuando la gente dice que (hoy) vamos a empezar clases, es cierto, pero nosotros ya hemos estado mucho antes en nuestros centros educativos; no es que mañana llegaríamos como primer día a laborar; tenemos dos semanas de estar yendo a nuestras instituciones", aclaró un docente a HCH.

Mera tramitología

El ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, reconoció que no se ha efectuado el pago correspondiente al mes de enero para los maestros, así como para una parte considerable del personal del sistema de salud. "Lamentar que todavía no se ha hecho el pago efectivo a algunos maestros y también a algunos médicos. Quiero aclarar de que todas las planillas que han sido cargadas al sistema de pagos de la Secretaría de Finanzas, han sido pagadas y están al día", dijo. Y agregó: "El problema que tenemos es que quien ejecuta y realiza las planillas es el mismo personal de la Secretaría de Salud, y en el caso de los maestros, personal de la Secretaría de Educación", agregó. Hernández hizo un llamado a las gerencias administrativas y a las jefaturas de Recursos Humanos para que aceleren los procesos que permitan cargar los pagos en el sistema de la Sefin, ya que, al referirse a Educación y Salud, estos sectores son los ejecutores.

"Nosotros aplicamos normativas y realizamos los pagos una vez que están cargados al sistema. Todas las planillas que han sido cargadas están al día en nuestro sistema de la Secretaría de Finanzas y se han pagado todos los salarios. Los que están pendientes, y esto es algo que tendrá que reparar este gobierno entrante, es tener esa celeridad administrativa para no dejar esas planillas para el último momento", admitió.

¿Hay comunicación?

Si los trabajos dependen de detalles menores, como una autorización a nivel ministerial, lo más lógico y sensato sería establecer una comunicación efectiva entre ambas secretarías, en este caso, entre sus ministros. Sobre una eventual comunicación con Ivette Argueta Padilla, ministra de Educación, Emilio Hernández, manifestó: "Estamos teniendo comunicación en ambas instancias y estamos brindando apoyo técnico por parte de la Secretaría para poder ver qué es lo que está sucediendo. Es importante de que tomen manos en el asunto, que podamos verificar en dónde están las fallas, las pausas, todo lo que está entorpeciendo este proceso que no es de ahora, es desde hace muchos años".