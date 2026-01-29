¿Cuál es el futuro de Daniel Sponda? Esto fue lo que reveló su esposa

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de Daniel Sponda fue aclarado por su esposa, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Ericka Urtecho, quien aseguró que el exfuncionario ya no continuará en la política y retomará su vocación en el ámbito educativo.
“Mi señor esposo está ya fuera de la política. Él fue ministro de Educación, hizo un valioso trabajo, me siento orgullosa de él; es maestro, profesor no solo de educación sino de corazón, y estará regresando a su vocación”, declaró Urtecho.
Cabe recordar que, Sponda fungió como titular de la Secretaría de Educación (Seduc) desde enero de 2022 hasta el 3 de diciembre de 2025, fecha en la que fue removido oficialmente.
La entonces presidenta de la República, Xiomara Castro, informó de su despido a través de un mensaje público en X. En ese pronunciamiento, la mandataria agradeció su labor y designó como sucesor al vicesecretario Jaime Rodríguez.
Tras su salida del gabinete, surgieron múltiples interrogantes sobre el rumbo que tomaría su carrera profesional.
Los rumores se intensificaron luego de que el mismo día de su destitución, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), afirmara que las puertas del partido estaban abiertas para recibir al exsecretario.
Sin embargo, las declaraciones de Urtecho despejan esa posibilidad, al confirmar que Sponda retornará a la educación, alejándose de cualquier aspiración o cargo político, y cerrando así el capítulo de su participación en la administración pública.