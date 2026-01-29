¿Cuál es el futuro de Daniel Sponda? Esto fue lo que reveló su esposa

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de Daniel Sponda fue aclarado por su esposa, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Ericka Urtecho, quien aseguró que el exfuncionario ya no continuará en la política y retomará su vocación en el ámbito educativo.

“Mi señor esposo está ya fuera de la política. Él fue ministro de Educación, hizo un valioso trabajo, me siento orgullosa de él; es maestro, profesor no solo de educación sino de corazón, y estará regresando a su vocación”, declaró Urtecho.

Cabe recordar que, Sponda fungió como titular de la Secretaría de Educación (Seduc) desde enero de 2022 hasta el 3 de diciembre de 2025, fecha en la que fue removido oficialmente.