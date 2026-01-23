Al 23 de enero, Daniel Sponda no ha sido juramentado en el Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales una publicación que afirma que el exsecretario de Educación, Daniel Sponda, fue juramentado en el Partido Liberal de Honduras. Sin embargo, esto es falso. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, negó la adhesión de Sponda a la institución política. Una publicación en redes sociales supuestamente afirma que el exsecretario de Educación, Daniel Sponda, fue juramentado en el Partido Liberal de Honduras. Sin embargo, la información es falsa. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, negó la adhesión de Sponda a la institución política. “Daniel Sponda es juramentado en el Partido Liberal de Honduras”, dice textualmente el texto sobrepuesto en una imagen que incluye una fotografía de Sponda, publicada en Facebook el 22 de enero de 2026. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Daniel Sponda se desempeñó como secretario de Educación (Seduc) desde enero de 2022 hasta el 3 de diciembre de 2025. Sponda fue notificado de su remoción como titular de la Seduc por parte de la presidenta Xiomara Castro a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que la mandataria agradeció su trabajo y designó al vicesecretario Jaime Rodríguez como su sucesor. La decisión se hizo pública el 3 de diciembre de 2025, pocas horas después de que Sponda felicitara en redes sociales a su esposa, Erika Urtecho, por su reelección como diputada por el Partido Liberal. Ese mismo día, Roberto Contreras afirmó a través de las redes sociales que las puertas del Partido Liberal estaban abiertas para recibir al exsecretario.

Nada lo prueba

EH Verifica revisó las cuentas oficiales de Daniel Sponda en Instagram y X , sin encontrar ninguna publicación que anunciara su supuesta incorporación al Partido Liberal. Tampoco se halló alguna publicación que respaldara la información en las cuentas oficiales del Partido Liberal en Facebook , Instagram , y X . Una búsqueda con las palabras clave “Daniel Sponda + juramentado + Partido Liberal” dirigió únicamente a publicaciones que replican el contenido sin citar fuentes oficiales. No se identificaron notas informativas en medios de comunicación confiables que confirmaran el hecho, con excepción de Une TV, que horas después eliminó la publicación de sus redes sociales, según constató EH Verifica.