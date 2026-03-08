No hay registro de que Asfura le haya besado la mano a Trump en la Cumbre Escudo de las Américas

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales se mueven publicaciones que muestran una imagen en la que el presidente Nasry Asfura, supuestamente le besa la mano a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami el 7 de marzo. Sin embargo, no hay registro de que ese hecho haya ocurrido en el evento. Además, el contenido viral tiene indicios de haber sido manipulado con inteligencia artificial (IA). "Presidente de Honduras se le arrodilla a Trump", dice literalmente la descripción de una entrada de TikTok que ha sido visualizada más de 26,000 veces desde el 7 de marzo.

La desinformación ha sido amplificada por periodistas, medios de comunicación y creadores de contenido en Honduras. La Cumbre de las Américas (Shield of the Americas) es una coalición que convocó Trump para 12 doce presidentes latinoamericanos afines. Al evento asistieron figuras como el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el mandatario de Argentina, Javier Milei; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El resultado de la Cumbre fue la creación de una coalición militar para combatir los carteles de la droga que operan en América Latina.

No hay registro

Una búsqueda inversa de la imagen viral en Google no arroja ningún resultado oficial o de medios de comunicación nacional o internacional sobre el momento en que Asfura presuntamente le besa la mano a Trump. Un rastreo de fotografías y videos oficiales del encuentro en Miami tampoco muestran similitudes con el contenido que estamos verificando. La misma pesquisa llevó a una transmisión del canal de televisión CNN a la Cumbre Escudo de las América, en la que se observa el desarrollo del evento. A partir del minuto 29:42 (del siguiente video) se puede apreciar el momento del saludo entre Asfura y Trump. En ningún momento se nota el supuesto beso que afirman usuarios en redes sociales.

Indicios de IA

Al analizar la imagen viral en la que supuestamente aparece Nasry “Tito” Asfura besando la mano de Donald Trump, se identifican varios elementos que sugieren que pudo haber sido manipulado mediante inteligencia artificial. En primer lugar, la imagen presenta una pérdida de calidad en comparación con la transmisión original, la cual mantiene mayor nitidez. Esta diferencia suele ser una señal común en contenidos creados o manipulados sintéticamente. Otro aspecto detectado es la deformación en las manos de Asfura y Trump, que en la imagen parecen fusionarse o unirse de forma antinatural, como si ambos formaran un solo cuerpo. Un tercer indicio es la apariencia distinta del rostro de Asfura respecto a la que se observa en la transmisión original. Además, el color de su piel luce más rosado de lo habitual.