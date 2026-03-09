AMDC avanza hacia una capital inteligente con atención digital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) dio un paso histórico hacia la modernización del gobierno local con el lanzamiento de “MDC en tus manos”, una plataforma digital basada en inteligencia artificial que permitirá a los capitalinos interactuar con la municipalidad directamente desde WhatsApp. El proyecto posiciona a la capital como referente en gobernanza digital, facilitando que los ciudadanos reporten incidencias, den seguimiento a sus casos y, en próximas fases, realicen trámites municipales sin necesidad de aplicaciones adicionales ni desplazamientos físicos.

Una ciudad más eficiente, transparente y conectada

Con esta innovación, los capitalinos podrán reportar baches, tapas dañadas, problemas de infraestructura y consultar el estado de sus solicitudes como si conversaran con un amigo. El sistema funcionará mediante inteligencia artificial y un esquema de tickets que priorizará las incidencias según la demanda ciudadana, optimizando recursos y tiempos de

respuesta. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó que esta iniciativa responde a una visión clara de modernización: “Estamos llevando la Alcaldía al WhatsApp de la gente; no solo podrán denunciar problemas en su colonia, sino que en las siguientes versiones podrán consultar trámites, conocer inversiones en su comunidad y recibir respuestas en tiempo real, avanzando hacia una ciudad más transparente, eficiente y conectada”. Asimismo, subrayó que la capital no puede quedarse atrás en materia tecnológica: “Año 2026 no podemos seguir viviendo en el siglo pasado. Esta ciudad tiene que convertirse en una capital digital de vanguardia, donde la tecnología nos permita comunicarnos mejor con la ciudadanía y priorizar lo que realmente importa”. Zelaya también resaltó el talento hondureño que impulsa la iniciativa: “No estamos trayendo a nadie de afuera. Aquí hay programadores de inteligencia artificial, científicos de datos, matemáticos y desarrolladores hondureños que están poniendo su talento al servicio de la ciudad para construir una capital más moderna y eficiente”.

MDC+IA: innovación municipal

Como parte de esta visión, la AMDC creó la unidad MDC+IA, encargada de diseñar, implementar y escalar soluciones digitales que acerquen el gobierno local a la población y fortalezcan la transparencia. La plataforma estará disponible a partir de marzo y permitirá una conexión directa entre los ciudadanos y las distintas dependencias municipales. A medida que evolucione -en versiones 1.0, 2.0 y posteriores- integrará consultas sobre inversiones en colonias, presupuestos municipales, notificaciones ciudadanas y más herramientas para la gestión urbana inteligente.

Alianza estratégica