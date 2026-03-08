Edgardo Casaña cobró 53 mil lempiras mensuales porjefatura fantasma en Santa Bárbara

Pero las autoridades locales consultadas en Santa Bárbara por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium sostuvieron que, en el caso de las plazas atribuidas a Casaña, no existió un concurso para obtenerlas. Ese señalamiento choca con el artículo 2, numeral 16 del reglamento que desarrolla el Estatuto del Docente, que define el concurso como el mecanismo mediante el cual se compite para obtener una plaza vacante en el sistema educativo.Además, el Reglamento de Carrera Docente establece que la convocatoria y/o publicación debe dar a conocer los puestos docentes que serán sometidos a concurso de selección, sea por creación de plaza nueva o por vacante, es decir, que las plazas deben abrirse públicamente bajo ese mecanismo.Ese es el núcleo del expediente: la excepción docente puede existir en el papel, pero no justifica una plaza sin evidencia de jornada, ni explica una jefatura que no existe en el reglamento de direcciones, ni sustituye la trazabilidad mínima de cómo se asignó y bajo qué procedimiento se sostuvo el nombramiento.Ese vacío no se queda en una denuncia pública sin destino: autoridades de Santa Bárbara sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación, entregaron documentación sobre carga irregular de plazas y solicitan una mesa técnica para investigar lo ocurrido, según conoció este equipo de una fuente de ese ministerio.Si se confirman irregularidades, el caso podría escalar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para una auditoría y al Ministerio Público (MP).Las indagaciones, sin embargo, no se agotan en la plaza atribuida a Casaña. Dentro de Educación, confiaron fuentes a este medio, también se revisan otras estructuras cargadas en Santa Bárbara que no tendrían correspondencia clara con una función visible dentro de las dependencias departamentales, así como nombramientos aprobados durante la pasada administración que hoy generan dudas por su volumen, concentración y falta de documentación accesible.La revisión incluye, según fuentes consultadas, a otras personas favorecidas con cargos administrativos y plazas dentro del mismo circuito de influencia política y magisterial. El caso de Casaña es, por ahora, el más emblemático por su peso político, el monto del salario y el cargo inexistente en el reglamento, pero no sería el único expediente bajo sospecha dentro de la depuración que actualmente impulsa Educación.