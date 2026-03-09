Así, cómo no... ¡Qué viva el “socialismo”, hijos del maíz!

HIERRO. Adivinen, en el Gobierno de Xiomara pagaron 300 millones solo en el hierro de uno de los mentados ocho hospitales que prometieron, y que no dejaron ni uno.

GUERRA. Avisa el “papi” que absorberá la mitad del leñazo a los combustibles, ahora que la guerra en Irán ha disparado los precios del petróleo a niveles sin precedentes.

SPEAKER. Comentan las malas lenguas en esos moles de una alta funcionaria del “papi”, hablando en speaker en el VIP de Palmerola, para que la oyeran que es alta poporoila, gritando palabras soeces y criticando el bacheo.

BM. Ya vieron, no solo el farsante de Quique Reina se repartió con la cuchara grande, sino, su sucesor, Binbucito. El ex de Finanzas lo dejó bien enchambado como asesor del Banco Mundial. Qué vida para que fuera eterna.

BID. Al farsante de Quique Reina ya le sacaron a la esposa del BID, donde ganaba una billetada, pero todavía le quedan hijos, primas, tías y sobrinos que nombró en el Servicio Exterior -en un claro abuso de poder- en Europa, Asia y América del Sur. ¡Que viva el “socialismo”, hijos del maíz!

TPS. Allí anda el “papi” viendo cómo puercas arregla los desmadres que dejó Libre en política exterior, sobre todo con el TPS. El sábado aprovechó el “Escudo de las Américas” para pedir una nueva versión de los permisos de trabajo.

VOLVIÓ. “Honduras volvió al mundo y el mundo volvió a Honduras”, manda a decir el segundo a bordo del Departamento de Estado, luego de la participación del “papi” en el “Escudo de las Américas”.

RONCHA. Los descerebrados de Libre andan con roncha por el encuentro del “papi” con Trump. En sus mentes retorcidas, retrógradas y envenenadas quieren que se reúna -como Xiomara- con los farsantes de la izquierda troglodita, que visite el Estado fallido de Cuba, o abogue por la liberación del narco venezolano.

MAO. ¿Qué le dejó a los hondureños la alianza de Xiomara con Cuba, Maduro, Irán, China y Rusia? Estos se quedaron congelados en los tiempos de Mao.

CCIC. El Tommy tuvo intensa actividad este weekend en SPS, con un recorrido por el Bazar del Sábado y misa con la dirigencia de la CCIC, incluido el turquito aquel. Cualquier chusco mal pensado creería que ya anda en campaña.

SIT. Adivinen, Octavio denunció ante el MP a su sucesor en la SIT, solo porque destapó la olla de los paracas venezolanos y cubanos. Aníbal, ni corto ni perezoso, le presentó todas las pruebas de la piñata.