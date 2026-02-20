Un festín de plazas fueron aprobadas a exfuncionarios y dirigentes magisteriales en un día

Tegucigalpa, Honduras.- Los nombramientos que se dieron a docentes allegados al exministro de Educación, Daniel Esponda y al Partido Libertad y Refundación (Libre) se realizaron durante los dos últimos años de la administración de Xiomara Castro. Los registros de la Secretaría de Educación (Seduc) que analizó EL HERALDO muestran que, aunque los primeros movimientos comenzaron en 2023, el mayor volumen de designaciones ocurrió a partir de septiembre de 2024, cuando se emitieron múltiples nombramientos en cargos estratégicos vinculados a las áreas de Capacitación Docente y Educación Continua. Entre los primeros nombramientos que se dieron están los del 11 de septiembre del 2024, día en que se crearon los cargos para el exministro de Educación, un dirigente magisterial y un exfuncionario de la Seduc.

De acuerdo al registro, ese día a las 00:17 minutos se creó la plaza de jefe de sección en Capacitación Docente para el exsubsecretario de Talento Humano David Adrián Blanco; mientras que menos de cinco horas después se creo la plaza con una estructura de 54 horas clase para Celso Flores Alvarado, directivo del Colegio de Pedagogos de Honduras y en ese entonces presidente de la Junta Nacional de Selección Docente, la cual se encarga del proceso de concurso de plazas. Una hora después, específicamente a las 6:51 de la mañana, fue creada la plaza de jefe se unidad en el área de Educación Continua con estructura de 54 horas clase y que fue otorgada mediante acuerdo presidencial al ahora exfuncionario Daniel Esponda. A penas ocho minutos más tarde se creó otra plaza, pero esta de maestro, con una estructura de 36 horas clases en el Instituto Desarrollo Sostenible y que también fue asignada al Esponda. Para el 9 de octubre, es decir, 28 días despúes de los primeros nombramientos, se otorgaron más plazas de asistencia técnica a personas cercanas al entonces ministro, entre ellos el dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) y actual diputado por de Libre por El Paraíso Ever Nazael Aguilar. Dos días más tarde se nombró en el puesto a la entonces directora de Talento Humano de la Seduc, Ruth Zarai Espinoza. Según Acuerdo No. 1447-SE-2024, a Espinoza se le nombró como jefe del nive central en el área de Capacitación Docente.

Justificación

Tras la publicación de EL HERALDO este jueves 19 de febrero, en la que reveló los nombramientos de exfuncionarios, dirigentes magisterial y diputados con sistencia técnica y los altos salarios que devengan, el exministro mediante un vídeo que publicó en sus redes sociales defiendió los nombramientos de asistentes técnicos y aseguró que fueron legales. Esponda catalogó las denuncias como una campaña mediática malintencionada. “Hace 15 años trabajo para la Seduc, y no me autonombré en una asistencia técnica, fui nombrado por una autoridad superior”, defendió Esponda. El exfuncionario subrayó que la figura de los asistentes técnicos existe desde hace 29 años bajo el Estatuto del Docente Hondureño, y que durante su administración se nombraron docentes de diversos partidos políticos, incluyendo Libre, Liberal y Nacionalista. “En mi gestión nombramos en el cargo de asistentes técnicos bajo los mismos mecanismos que se utilizaron en los gobiernos anteriores y siempre en el marco de la ley”, dijo.

Añadió que “No vamos a caer en el juego de algunas personas que buscan confrontar a las actuales las autoridades educativas con la dirigencia magisterial para radicalizarla contra la nueva administración y causar la remoción de la ministra Argueta”. Esponda ha sido cuestionado en los últimos días por asignarse una plaza como maestro en la jornada nocturna, en un colegio donde no existe esa modalidad, de acuerdo a la denuncia hecha por la actual ministra de Educación. Autoridades actuales de la Seduc han confirmado que se realiza una revisión integral de cada una de estas asistencias técnicas, con el objetivo de determinar si los procesos cumplieron con los requisitos legales y administrativos establecidos. Mientras que una parte del gremio magisterial cuestiona los nombramientos así como los altos salarios que reciben los profesores. Muchos coinciden que las nuevas autoridades deben cancelar dichos nombramientos, otros señalan que se deben nombrar bajo concurso.

Fechas en que fueron nombrados con asistencias técnicas