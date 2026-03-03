Carlos Miranda: "Yo iba por un período; hoy me está costando irme"

Comayagua, Honduras.- Un fenómeno en la política, no sólo en Honduras, si no, que en Latinoamérica. Haberse reelecto siete veces consecutivas como alcalde de un municipio no es una cosa que se dé en todos los países, si tomamos en cuenta lo cambiante de la política en el mundo. Llegó a sentarse en la silla de edil de Comayagua, pero no cumplió al pie de la letra con la literalidad de “sentarse”; su trabajo ha sido la clave para que 28 años después de haber sido electo por primera vez, siga siendo el jefe municipal de la excapital de Honduras. Carlos Miranda nos relata su historia de éxito político y personal, en los siete cuatrienios anteriores y en el que recién acaba de comenzar como alcalde de la colonial Comayagua. Nació en Esquías, Comayagua, pero siendo un niño se fue para Choluteca ¿Cómo y por qué se dio eso? La vida tiene una ruta de diferentes facetas. Efectivamente, nací en el municipio de Esquías, producto de la vida que mi padre con mi madre hicieron ahí, en el campo, con la actividad del café; pero hubo problemas internos y la separación de ellos nos hizo viajar a Choluteca con mi padre; ahí empezamos a crecer. Después de la muerte de él, volvimos aquí a Comayagua, con unas hermanas, a trabajar y a estudiar. Y así empieza la vida nuestra. Para ese tiempo yo tenía alrededor de 12 años de edad.

¿Cómo fueron esos años de adolescencia y juventud en Comayagua? Venimos a hacer el último grado de la primaria y posteriormente a iniciar estudios en el nivel medio, y llegó un tiempo en el que trabajábamos y estudiábamos para poder avanzar, porque no teníamos ni el apoyo de mi padre, porque había muerto, y mi madre que no estaba viviendo con nosotros. Así empieza esta bonita historia, que como dije, tiene muchas facetas, muchas dificultades, pero también muchas satisfacciones. ¿Dónde cursó sus estudios secundarios? En el León Alvarado y terminé en el Instituto Guaymuras, que es un colegio que ya no existe. De ahí para allá empezamos a trabajar y a seguir estudiando, entramos en el campo de la promoción social, trabajamos con organizaciones de desarrollo comunitario, con fondos externos y así fue como empezamos a conocer este mundo del trabajo social, del trabajo con la gente, y sobre todo a empezar a conocer la realidad de nuestra gente. En el trabajo que hicimos por alrededor de diez años (en el área social), para nosotros fue una escuela donde no sólo aprendimos a conocer la realidad del país, sino, que a buscarle soluciones a esa problemática que existe. ¿Cómo se produce el enrolamiento de Carlos Miranda en la política? Son los planes de Dios, circunstancias; porque jamás en mi vida se me cruzó ser político o mucho menos ser alcalde. Una vez que yo me retiro del programa con el que trabajaba (Plan Internacional Honduras), me dediqué a algunas actividades personales y fue ahí donde conocí a personas que me empezaron a proponer el tema político; que para mí era bastante desconocido y además, era un tema que no me interesaba.

En esa realidad que yo viví durante tantos años en el campo social, especialmente en el sector rural y en las periferias de las ciudades, pude interpretar que muchas veces los malos políticos hacen más mal que bien; en efecto, no me interesaba el tema político. Sin embargo, la insistencia de estas personas me llevaron a reflexionar y a entender que nosotros no hacemos mucho con vivir criticando sin poder hacer acciones que puedan cambiar las cosas; fue así como tomé la decisión, después de tres meses de pensarlo, de consultarlo con mi familia, con algunas personas más entendidas en el tema y llegué a la conclusión que solo estando adentro se pueden hacer cambios. Y fue así como tomé la decisión de aceptar una propuesta para ser alcalde. Usted asumió el poder y el mando del municipio en enero de 1998, ¿Recuerda lo que ocurrió ese día? Sí, un día domingo a las 10:00 de la mañana. Recuerdo que tomamos posesión aquí en el salón municipal, con un grupo de unas 100 o 150 personas, y recuerdo que lo que dijimos es que llegabámos aquí con un solo propósito: el propósito de hacer la diferencia y que el compromiso era cumplir y hacer cumplir la ley, pero además de eso, impulsar un proyecto de ciudad que nos sacara del anonimato como ciudad y que nos pudieran ubicar en un sitio preferencial en el país. Cuándo resultó electo, ¿Pensó en ser un alcalde de generaciones o iba sólo por un período? Al llegar a la alcaldía encontré una ciudad totalmente estacionada en el tiempo, abandonada hasta por sus propios habitantes. Llegué y tomé la decisión, pensando simplemente en hacer la diferencia, en no ser uno más de tantos alcaldes, sino, que marcar la diferencia por algunas cosas. Y esa diferencia la hemos marcado a través de un trabajo transparente, un trabajo incluyente, con mucho compromiso, con mucha visión de lo que queremos hacer de esta ciudad y del municipio, y lo hemos logrado. Nunca creí que iba a estar tanto tiempo, la verdad que yo iba por un periodo, sin embargo, la población empezó a conocer este proyecto de ciudad, este proyecto de municipio, a apropiarse del mismo, y es así como el pueblo nos ha ido impulsando para que pudiésemos estar tantos años dirigiendo el municipio y hoy más bien me está costando irme, porque hemos hecho un par de intentos y siempre la población está con el deseo de que continuemos.

¿Cuál considera que ha sido la clave para haberse reelecto tantas veces? Hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien nosotros podemos llegar largo, y lo segundo es actuar con humildad y con responsabilidad. A muchos alcaldes que nos visitan, sobre todo para conocer la experiencia de Comayagua, y ver qué pueden replicar; yo siempre les digo que hay cinco pasos que un alcalde debe tomar muy en cuenta para poder avanzar y hacer una buena gestión administrativa. Lo primero: siempre es la visión, si no tiene visión, aquí no sabe a qué viene. Lo segundo es compromiso, porque la cuestión no es privilegio, es compromiso; el compromiso de ver a toda la ciudadanía por igual, de promover cambios para el beneficio de todos. El otro tema es la transparencia. Sin transparencia usted no puede permanecer mucho tiempo en un puesto. Otro tema es la inclusión. Si usted no es incluyente en su proyecto de municipio, va a tener siempre un sector en contra y va a polarizar a la sociedad. No olvidarse de la gente, tener ese contacto permanente con la gente de manera franca y sincera, pero preocupándose por ayudarle a resolver los problemas, no simplemente hablando con ellos. Y quizás lo que cuesta en este mundo de los de los cargos públicos por elección popular, es ganarse la confianza de la gente. La confianza de la gente usted solo la gana a través de hechos, a través de acciones que beneficien a otros, y esa ha sido nuestra fórmula de trabajo. En la última contienda electoral usted obtuvo más de 20 mil de diferencia con relación a su más cercano perseguidor. ¿Qué es lo que usted le promete a los comayagüenses cuando hace las campañas electorales? Yo no hago promesas. Yo hablo de trabajo, hablo de las cosas que podemos hacer y de las que no se pueden hacer, inclusive. Creo que uno de los secretos es no mentirle al pueblo, al pueblo hay que decirle la verdad, hay que ofrecer, no prometer. Ofrecer lo que se puede hacer, con lo que no se puede hacer, hay que ser franco y decir: esto no se puede. Eso es lo que hemos hecho nosotros, por eso cada periodo electoral sacamos más votos.

Siempre hemos ido en ascenso en los procesos. En comparación al 2021, sacamos alrededor de siete mil votos más, eso significa que la confianza todavía sigue fuerte en el municipio, pero simplemente por todo aquello que hemos logrado. No es por lo que hemos dicho, no es por el discurso, es por lo que se ve y se toca, se siente y se disfruta. ¿Qué ha hecho en su carrera política para evitar caer o que lo vinculen con casos de corrupción? Hacer bien las cosas. Todas las alcaldías tenemos un acidero legal donde trabajamos. El secreto es no salirse del marco legal. Si usted, todas sus acciones las hace dentro del marco legal, jamás va a tener problemas. Posiblemente tenga voces disonantes, críticas malintencionadas, pero jamás van a encontrar una prueba, porque existiendo la ley, que nos dice claramente lo que tenemos que hacer, ¿ por qué vamos a hacer las cosas mal? No solo debemos de ser transparentes, sino, que tenemos que ser un ejemplo de vida también en cada acción, sea dentro del cargo como fuera del cargo; eso es importante. ¿Qué significa en su vida Plan Internacional Honduras? Fue un una oportunidad valiosa, porque fue para mí prácticamente la escuela. Yo venía de una formación en el mundo contable como contador público. Incursé en el mundo de la formación superior en la línea de trabajo social; sin embargo, Plan me dio la oportunidad de no sólo conocer, sino, que practicar. Entonces, para mí Plan Honduras fue una experiencia importante que me sirvió de escuela para aprender a administrar, para aprender a optimizar, para aprender a conocer la realidad de nuestra gente, a buscar soluciones para aprender a ser transparente, y sobre todo algo valioso, no mentirle a la población.