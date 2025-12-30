Carlos Miranda es reelecto alcalde Comayagua por octavo periodo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó este día el triunfo del Partido Liberal en la alcaldía de Comayagua, Comayagua, al emitir la declaratoria oficial del candidato Carlos Miranda, reelecto edil por octava ocasión.

La resolución electoral establece que el aspirante liberal logró una amplia ventaja al obtener 32,051 votos.