Carlos Miranda es reelecto alcalde Comayagua por octavo periodo

La resolución electoral establece que el aspirante liberal logró una amplia ventaja al obtener 32,051 votos para asumir su octavo mandato en la municipalidad

    Miranda ha regido la municipalidad de Comayagua desde el año 1998.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 09:50

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó este día el triunfo del Partido Liberal en la alcaldía de Comayagua, Comayagua, al emitir la declaratoria oficial del candidato Carlos Miranda, reelecto edil por octava ocasión.

La resolución electoral establece que el aspirante liberal logró una amplia ventaja al obtener 32,051 votos.

La declaratoria se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas, verificación de resultados del 100% de las urnas y cumplimiento de los plazos legales establecidos en la normativa electoral.

Con la oficialización de los resultados, queda cerrado el proceso electoral municipal en Comayagua y se habilita al alcalde electo para asumir el cargo en el período constitucional correspondiente.

