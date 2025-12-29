Misión de observación OEA avala triunfo de Nasry Asfura y descarta fraude

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima marcado por la tensión postelectoral y la confrontación política, la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó este lunes que los resultados electorales en Honduras reflejan la voluntad ciudadana, al no encontrar indicios de fraude determinante durante el proceso de escrutinio de los comicios generales.
A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Misión de Observación Electoral de la OEA señaló que la revisión del proceso permitió constatar que el escrutinio se desarrolló conforme a los parámetros observados, validando los resultados como expresión del voto ciudadano.
"La MOE OEA validó los resultados electorales en Honduras, al señalar que el escrutinio refleja la voluntad ciudadana. En un contexto de tensión postelectoral, la misión no encontró indicios de fraude determinante y llamó a dejar atrás la polarización, instando a canalizar las impugnaciones por las vías legales", reiteró.
En ese sentido, la misión reconoce el triunfo del candidato nacionalista, Nasry Juan Asfura y en su mensaje, subrayó que, pese al contexto de polarización y tensión posterior a las elecciones, no se identifican irregularidades que alterarán de forma decisiva el resultado electoral.
Asimismo, la delegación de la OEA hizo un llamado a los actores políticos y la sociedad hondureña a dejar atrás la confrontación, instando a que cualquier inconformidad o impugnación sea canalizada por las vías legales e institucionales correspondientes.
El pronunciamiento se produce en un momento clave del escenario postelectoral, donde persisten cuestionamientos y presiones políticas, mientras el órgano electoral avanzan a contrarreloj en la etapa final y de cierre de las elecciones generales 2025.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo establecido en la Constitución de la República, deberá emitir la declaratoria oficial de las elecciones en todos los niveles electivos —diputaciones, alcaldías, Parlamento Centroamericano (Parlacen) y presidencia de la República— este 30 de diciembre, tal como lo establece la ley.
Las declaratorias correspondientes al Parlacen y a la Presidencia de la República fueron oficializads el 24 de diciembre recién pasado.