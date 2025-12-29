Misión de observación OEA avala triunfo de Nasry Asfura y descarta fraude

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima marcado por la tensión postelectoral y la confrontación política, la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó este lunes que los resultados electorales en Honduras reflejan la voluntad ciudadana, al no encontrar indicios de fraude determinante durante el proceso de escrutinio de los comicios generales.

A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Misión de Observación Electoral de la OEA señaló que la revisión del proceso permitió constatar que el escrutinio se desarrolló conforme a los parámetros observados, validando los resultados como expresión del voto ciudadano.

"La MOE OEA validó los resultados electorales en Honduras, al señalar que el escrutinio refleja la voluntad ciudadana. En un contexto de tensión postelectoral, la misión no encontró indicios de fraude determinante y llamó a dejar atrás la polarización, instando a canalizar las impugnaciones por las vías legales", reiteró.

En ese sentido, la misión reconoce el triunfo del candidato nacionalista, Nasry Juan Asfura y en su mensaje, subrayó que, pese al contexto de polarización y tensión posterior a las elecciones, no se identifican irregularidades que alterarán de forma decisiva el resultado electoral.